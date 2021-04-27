5款「精品級小家電」入門推薦　小預算也能生活品質大升級

想要打造舒適的居家生活，能夠助生活便利性一臂之力的小家電扮演了很重要的角色，實用性不用多說，好看的造型也絕對是必要條件，也因此現在市場上不少外型與實用性內外兼具的家電品牌比起以往更受到關注，除了好看更有質感的「精品級生活家電」更是很多人的首選。以下精選出5款精品小家電品牌，推薦給講究生活儀式感的妳！

BALMUDA

2003年成立於東京的BALMUDA (百慕達)，最為人熟知的就是他們家的「蒸氣烤麵包機」，能完美控制溫度，獨特的蒸氣技術讓烤麵包不再只是「乾乾脆脆」的，也因此能見不少知名咖啡廳都是用這款烤箱來烘烤麵包！

以精簡的零部件構成產品、以簡約的設計呈現優美，每款商品都呈現出極致的工業設計，除了烤麵包機，品牌也推出了無線揚聲器、手沖壺、空氣清淨機等系列商品。

SMEG



有在關注國外Lifestyle Influencer的人，應該會常看到這個品牌的廚房家電用品出現在他們美美的生活照片PO文裡！SMEG是義大利美學廚房家電品牌，1948年創立於義大利正統義式美食與典型生活的小鎮，將藝術、效能、與人性化融合於產品設計中，並與眾多設計大師合作，將義大利對美學的熱忱與創造力完美演繹。



SMEG將高科技結合義大利的藝術設計，將時尚科技以獨特的義式美感呈現出來，復古的圓潤機身搭配馬卡龍的軟性配色，讓家電多了一絲溫暖與親切。

Marshall



復古的方正造型，搭配金色經典草寫LOGO，帶有70年代懷舊氛圍，Marshall的藍牙喇叭從外型就與眾不同，也是很多人在添購藍牙喇叭時心中的夢幻首選。喇叭上方的面板旋轉鈕，能將音樂細調至自己的偏好模式。音量、高音或低音，都能進行調整！手工皮革表面、內襯特殊材質的音箱喇叭格紋，就算不是搖滾樂手也無法抵抗它的魅力。



正負零 ±0

日系家電品牌±0，徹底實現極簡概念，運用柔和的色彩、不複雜的線條，打破了家用電子產品的傳統框架，將設計與自然並存。從顏色與形狀的匹配，達到是設計與生活可以和諧的理念。

時尚俐落的造型機身，搭配完整的機能性，定價卻是小資就可負擔得起的價位，花小錢也可以讓生活品質同步提升。

GIARETTI

同樣來自義大利的豪華廚房品牌「Giaretti」兼具高品質與實用性，打造一系列出柔和優雅的美型家電。可愛圓潤的機身外型，從生活家電到廚房家電一應俱全，精品級的機身，價位卻十分親民，就算沒有高預算也不用與不滿意的品質妥協！

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