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手邊沒有電棒捲也行！橡皮筋＋吹風機打造超自然「人魚捲髮」

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文／Squid

想要製造出浪漫的捲髮，可是手邊又沒有捲髮棒，那要怎麼製作出好看的人魚捲呢？其實只要善用吹風機跟橡皮筋，一樣可以打造出自然又有捲度的時髦造型，而且做法超級簡單，手殘人輕鬆都可以學會。

1.先把頭髮分成左右兩邊。

▲巴黎卡詩,荷那法蕊,定型噴霧,髮型,造型。（圖／IG）

2.然後使用橡皮筋，綁出一圈一圈的造型，記得間隔一定要差不多，這樣放下來之後捲度才會一樣。

▲巴黎卡詩,荷那法蕊,定型噴霧,髮型,造型。（圖／IG）

3.接著使用吹風機加熱整個綁好的頭髮，在髮尾部分，可以使用髮捲代替電棒，一樣用吹風機加熱內捲。

▲巴黎卡詩,荷那法蕊,定型噴霧,髮型,造型。（圖／IG）

4.最後等待頭髮冷卻，把橡皮筋拿下來，即可擁有浪漫的人魚捲髮型。


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關鍵字：

巴黎卡詩, 荷那法蕊, 定型噴霧, 髮型, 造型

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