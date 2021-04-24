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木村光希淡妝暗沉遭網轟：崩壞　千萬珠寶卡「溝溝」扳回一城

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記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉女兒木村光希（Koki）近日拍攝一組雜誌畫報，因以極淡的妝容出鏡，臉上感覺缺少氣色，與平時的風格大不相同，讓粉絲嘆道：「看起來很累，崩壞了」、「這不是光希！」不過緊接著木村光希釋出棚拍大片，千萬珠寶卡「溝溝」，立刻用驚艷美貌扳回一城。

木村光希以模特兒出道後星途順遂，遺傳自木村拓哉與工藤靜香的強大基因下誕生高顏值，加上高挑的身材，年僅18歲就成為時尚圈超級寵兒，與眾多品牌都關係良好。

這次木村光希登上陸版《Mademan Figaro》4月號封面，以強調自然的氛圍在海邊進行拍攝，因此光希臉上的妝容相當淡薄，呈現本質清新的少女樣貌，只不過色調上顯得臉上有些暗沉、氣色不佳，網友們紛紛吐槽：「這不是光希」、「這是拓哉吧？」、「看起來很累」、「感覺頭髮很久沒洗」不過後頭的服裝依然很有看頭，尤其是光希穿著CELINE短版背心的造型，大秀超養眼的精實腹肌。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希演繹寶格麗高級珠寶。（圖／翻攝自IG@koki）

雖然網友們一面倒狂吐槽這次雜誌拍攝的風格，但木村光希馬上又釋出了最新的代言美照，穿著平口禮服演繹寶格麗高級珠寶，罕見擠出胸前事業線，千萬珠寶卡「溝溝」，立馬扳回一城。

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關鍵字：

木村光希, 淡妝, 崩壞, 千萬珠寶

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