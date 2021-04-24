除了可以去油頭，還可以讓睫毛增量！蜜粉必學的3個使用技巧

記者李薇／台北報導

蜜粉擁有很多種功能，除了可以在最後定妝防止脫妝之外，其實還有很多很好用的方法，《ET FASHION》就盤點蜜粉可以做到的3種用法，一定要學會，因為實在太方便好用，手邊只要有它，油膩再也不上身。

1.妝容最後的定妝

定妝之所以被提及，是因為非常重要，很多人用完粉底液之後，就不定妝，這樣很容易讓底妝隨著汗水、出油融化，出現恐怖的脫妝現象，只要在完妝之後，使用蜜粉定妝，一整天就可以保持完美無瑕的妝效。

2.髮根去油超方便

蜜粉因為擁有吸油的功效，因此在使用上，很多人都會拿來當作乾洗髮使用，找一支乾淨的刷子或是粉撲，輕輕沾取蜜粉之後，搓在頭皮上面，就可以打造出乾爽、蓬鬆的髮絲效果，是絕對必學的美容招數。

3.睫毛豐盈的重點

蜜粉在國外還有人拿來作為睫毛增量的工具，就是拿乾淨的睫毛刷，沾取蜜粉之後，輕刷在睫毛上面，最後再使用睫毛膏定型，這樣睫毛就可以看起來增量又濃密，而且看起來就像是真實的睫毛一樣。

【推薦蜜粉】

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宛如空氣般輕盈的UHD柔霧輕感蜜粉，擁有獨家超微細粉化技術，粉末顆粒僅有9.8微米，在肉眼及4K的相機鏡頭下是隱形看不見的，就是如此細緻的粉末，加上特殊圓球體設計，吸附油脂維持12h不泛油光，上妝時不增加肌膚負擔，只感受到舒適與服貼。

迪奧 超完美持久氣墊蜜粉

注入「純淨三色堇精萃及全新玻尿酸鈉」成分，將蜜粉中的水分含量提升至25%以上，使妝容更加水潤服貼，創造如頂級絲絨般精緻無瑕的柔霧妝效，完美呈現高質感膚觸；全新注入「純淨薄荷精萃」，能有效控油、持妝不致痘；「超完美細緻粉體」，能打造柔霧持久的輕透妝效。

La Prairie 魚子精萃奢華絲柔蜜粉

無比輕盈的質地讓精緻底妝不負擔，搭配奢華訂製蜜粉刷輕撫肌膚，瞬間柔化、平滑肌膚，隱形臉部每個毛孔及細紋，添加高效保濕配方「玻尿酸鈉」、「La Prairie獨家植物萃取精華」，維持肌膚豐潤並同時緊緻肌膚，為底妝披上全天候持久、無瑕的美麗面紗。

RMK 透光空氣感蜜粉

保留肌膚的光澤 同時賦予透明感，一款令人美夢成真的蜜粉。塗抹肌膚的瞬間，融化般立即消失，擁有零粉感、空氣感般的膚觸，蘊含完美比例的油質，提升肌膚的服貼度，打造潤澤自然的光澤。

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