除了可以去油頭，還可以讓睫毛增量！蜜粉必學的3個使用技巧

蜜粉擁有很多種功能,除了可以在最後定妝防止脫妝之外,其實還有很多很好用的方法,《ET FASHION》就盤點蜜粉可以做到的3種用法,一定要學會,因為實在太方便好用,手邊只要有它,油膩再也不上身。

1.妝容最後的定妝

定妝之所以被提及,是因為非常重要,很多人用完粉底液之後,就不定妝,這樣很容易讓底妝隨著汗水、出油融化,出現恐怖的脫妝現象,只要在完妝之後,使用蜜粉定妝,一整天就可以保持完美無瑕的妝效。

2.髮根去油超方便

蜜粉因為擁有吸油的功效,因此在使用上,很多人都會拿來當作乾洗髮使用,找一支乾淨的刷子或是粉撲,輕輕沾取蜜粉之後,搓在頭皮上面,就可以打造出乾爽、蓬鬆的髮絲效果,是絕對必學的美容招數。

3.睫毛豐盈的重點

蜜粉在國外還有人拿來作為睫毛增量的工具,就是拿乾淨的睫毛刷,沾取蜜粉之後,輕刷在睫毛上面,最後再使用睫毛膏定型,這樣睫毛就可以看起來增量又濃密,而且看起來就像是真實的睫毛一樣。

【推薦蜜粉】

MAKE UP FOR EVER UHD柔霧輕感蜜粉

宛如空氣般輕盈的UHD柔霧輕感蜜粉,擁有獨家超微細粉化技術,粉末顆粒僅有9.8微米,在肉眼及4K的相機鏡頭下是隱形看不見的,就是如此細緻的粉末,加上特殊圓球體設計,吸附油脂維持12h不泛油光,上妝時不增加肌膚負擔,只感受到舒適與服貼。

迪奧 超完美持久氣墊蜜粉

注入「純淨三色堇精萃及全新玻尿酸鈉」成分,將蜜粉中的水分含量提升至25%以上,使妝容更加水潤服貼,創造如頂級絲絨般精緻無瑕的柔霧妝效,完美呈現高質感膚觸;全新注入「純淨薄荷精萃」,能有效控油、持妝不致痘;「超完美細緻粉體」,能打造柔霧持久的輕透妝效。

La Prairie 魚子精萃奢華絲柔蜜粉

無比輕盈的質地讓精緻底妝不負擔,搭配奢華訂製蜜粉刷輕撫肌膚,瞬間柔化、平滑肌膚,隱形臉部每個毛孔及細紋,添加高效保濕配方「玻尿酸鈉」、「La Prairie獨家植物萃取精華」,維持肌膚豐潤並同時緊緻肌膚,為底妝披上全天候持久、無瑕的美麗面紗。

RMK 透光空氣感蜜粉

保留肌膚的光澤 同時賦予透明感,一款令人美夢成真的蜜粉。塗抹肌膚的瞬間,融化般立即消失,擁有零粉感、空氣感般的膚觸,蘊含完美比例的油質,提升肌膚的服貼度,打造潤澤自然的光澤。

Laura mercier 煥顏透明蜜粉

底妝權威LAURA MERCIER蘿拉蜜思的冠軍蜜粉「煥顏透明蜜粉」長年來以高居不下的人氣橫掃國際各大評比榜單,成為一罐用完接著一罐的囤貨神品。深受專業彩妝師、好萊塢影星、編輯、KOL 追捧關注,始終蟬聯全球口碑熱銷 NO.1 的萬年不敗冠軍蜜粉!

INTEGRATE 光透素裸顏蜜粉餅

INTEGRATE櫻特芮「光透素裸顏蜜粉餅」,只要這款CC蜜粉餅,就彷彿開啟濾鏡般的瞬間美肌效果,輕鬆打造零毛孔、超持妝的光透素顏美肌,輕透零粉感的櫻花光透妝效,展現彷若天生美肌般的粉嫩透明感。

