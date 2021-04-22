營養師曝8種越吃越年輕的「抗老食物」！第4種女生都很愛

▲吃對食物也有助於幫助延緩老化。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

每個女生都希望自己老得慢一點、看起來更年輕一點，最好鬆弛、皺紋都不要來，除了認真防曬、保養，其實你還可以從飲食來提升凍齡效果。網上擁有高人氣的知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日就分享了8種能幫助延緩老化的食物，照著吃讓就能擁有年輕好狀態。

＃亞麻籽

亞麻籽含有豐富α-次亞麻油酸，也可以幫助減少皮膚光害。

＃番茄



番茄富含茄紅素，可幫助減少皮膚光害。

＃綠茶



綠茶含有豐富的多酚類抗氧化劑，可以幫助減少肌膚衰老。

＃肉桂



肉桂可幫助促進膠原蛋白生成。

＃黑巧克力



黑巧克含有多種類黃酮成份，其中黃烷醇有很強的抗氧化作用，可以減少皮膚光害。但建議要選擇低糖的黑巧克力且適量攝取就好。

＃辣椒（用以調味）



辣椒含有的辣椒素，可幫助減少肌膚衰老。

＃蔬菜



新鮮蔬菜富含各種維生素，與肌膚健康息息相關。

＃鮭魚



鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、幫助抗發炎，也能幫助預防青春痘。

除了以上能幫助延緩老化、看起來更年輕的「抗老食物」，蕭瑋霖也加碼提到許多人都深受困擾的痘痘問題，飲食可以如何幫助改善。他指出，容易冒痘的人最好避免攝入精緻甜食，以減少血糖波動，避免皮脂分泌旺盛，加重的痘痘粉刺情況。

此外，可多多攝取以下4類食物，包含優格、優酪乳，可補充益生菌，幫助改善身體發炎症狀；核桃及鮭魚則是含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，有助於抗發炎；南瓜籽及牡蠣、鮮蝦等海鮮，富含鋅，能幫助改善皮膚狀況；而像是南瓜、紅蘿蔔、番茄等蔬果，則能幫助增加維生素A的攝取，促進肌膚組織生長，都是有利於預防、改善痤瘡情狀的食物。

▲知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）分享8種「抗老食物」。（圖／翻攝IG@nutruelife）

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