IKEA內湖店特色商品TOP 5　開逛前一定要先知道

▲IKEA內湖店將接手敦北店，祭出獨家商品跟網紅鯊鯊做招牌。（圖／記者湯興漢攝、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

4／28即將正式對外見客的IKEA內湖店，6000坪的面積讓逛街舒適度大大提升，停車位變多變大也令人好興奮，此外還有瑞典原裝進口、無毒高規格的兒童遊戲區，加上網美鯊鯊「坐鎮」的IKEA餐廳，話不多說準備開逛了啊！其中特價商品、獨賣產品跟獨家餐點去之前一定要知道，才是時間管理與精打細算的消費高手。

▲瑞典原裝規格的兒童遊戲區。（圖／記者湯興漢攝）

TOP1 IKEA PS 2002澆花壺

流線設計百看不厭的澆花壺，是IKEA內湖店開幕特價的「賠本賣」產品，原價49元，特價9元就可以帶回家，可裝入水或營養液，隨時為植物澆水，也可以用來盛果汁或當作花瓶，這種不到10元的銅板價只有內湖店開幕才買得到！

TOP2 EFTERTRÄDA T恤

以IKEA知名的條碼為設計的EFTERTRÄDA系列，本次在內湖店也將開賣獨家商品，包括成人版與孩童版的T恤，棉質的材質親膚舒適，單件299元至399元，輕鬆當成親子裝也很ＯＫ。

TOP3 EFTERTRÄDA 兒童款帽Ｔ

EFTERTRÄDA系列除了T恤，還推出帽T款，正面印有條形碼圖案，夜裡氣溫低時可以將帽子戴起來，風大的天氣還可以在帽衫外面再套上一件夾克，簡單有型，重點是獨賣，售價690元。

TOP4 EFTERTRÄDA 浴巾

印有IKEA經典LOGO與條碼的浴巾，使用起來別有一番趣味，彷彿把自己也變成一項IKEA的商品，70 X 140的大小用起來順手，帶點厚度觸感佳，全棉質的材質也很好清洗，售價449元。

TOP5 芝麻鯊鯊包、起司肉醬玉米片

這兩款都是只有內湖店才吃得到的獨家小食，芝麻鯊鯊包造型超可愛，魚鰭魚鰓等小細節全部都到位，芝麻內餡不甜不粘膩，打卡最高分！起司肉醬玉米片有辣肉醬提味，濃郁起司跟脆脆玉米片搭配，口感十足，售價分別為35元與50元，簡單就能有小確幸。