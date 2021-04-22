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高圓圓、宋祖兒看秀風格差太多　MK大秀在紐約封街上演超壯觀

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記者王則絲／台北報導

MICHAEL KORS 2021秋冬大秀恰逢40週年，特別選在紐約百老匯中心拍攝大片，並邀請獲獎音樂家Rufus Wainwright帶來經典表演，讓Bella Hadid、Naomi Campbell⋯⋯等超模直接在劇院外封街走秀，場面相當壯觀。同時大陸區代言人高圓圓與宋祖兒也一同隔空看秀，不過兩人的造型卻是天差地別。

MICHAEL KORS 秋冬大秀同樣採線上舉辦，大陸區代言人高圓圓與宋祖兒盛裝觀賞，高圓圓穿著青草綠色的針織衫，展現濃濃春意氣息，而宋祖兒則選穿深色條紋西裝褲裝，難得顯露霸氣的一面，兩人看同場秀，風格卻天差地別，紛紛收到粉絲們捧場，各有千秋。

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲高圓圓、宋祖兒一同觀賞線上大秀。（圖／翻攝自微博）

為慶祝MICHAEL KORS成立40週年，設計師Michael Kors特別將秀場拉到他熱愛的百老匯，「劇院是紐約市的心跳脈搏，對我而言，它是無限的靈感來源。」並直接在劇院、45大街上封街走秀取景，場面十分華麗壯觀，本季主題圍繞城市夜生活、盛裝打扮的那份快樂，Michael Kors也提到：「這場秀是我的夢幻之夜。」

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲邀請Bella Hadid、Naomi Campbell⋯⋯等眾多超模走秀。（圖／品牌提供）

本季服裝以盛裝華麗的都會風格貫穿，可以看見許多性感的低胸、開衩設計，再佐以俐落剪裁的大衣造型，不論是任何場合都能自信出場。此外，在MICHAEL KORS秋冬大秀上也運用了包括閃亮奪目的面料、動物紋、浮誇皮草⋯⋯等元素，裙裝、褲裝皆華麗、霸氣呈現。

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

▲充滿派對氛圍的閃亮元素裙裝。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

▲豹紋、斑馬紋等動物印花元素。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀 。（圖／品牌提供）

▲華麗的皮草單品。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲MK 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲MICHAEL KORS 2021秋冬手袋。（圖／品牌提供）

►GUCCI世紀聯手BALENCIAGA太有看頭！爆款手袋誕生、背景歌單被網讚爆

關鍵字：

Michael Kors, MK, 秋冬, 40週年, 高圓圓, 宋祖兒, Bella Hadid

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