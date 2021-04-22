風・Luxury／香奈兒揭J12秘密　原來具雙重國籍、100隻手打造而成

▲香奈兒揭露J12錶背後的12個秘密。（影／香奈兒提供）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）2000年推出品牌第一只中性運動錶J12，成為男女都能駕馭的經典之作，也讓運動風錶款與時尚化畫上等號，前年經過全新改款迎接20周年，首度開透明錶背秀全新機芯Caliber 12.1，錶圈凹型切口也從30個增加至40個，進化版作品繼續站穩錶界經典地位，品牌特別揭露錶款背後的12個秘密，原來一只J12需100隻手的力量才能完美誕生。

▲大陸名模劉雯以輕鬆的丹寧服裝搭配香奈兒包與J12腕錶。（圖／翻攝liuwenlw IG）



秘密一 雙重國籍

J12腕錶具雙重國籍，由位於巴黎芳登廣場香奈兒腕錶創意工作室所設計，並由瑞士拉夏德芳的製錶廠製造而成。

秘密二 七年之癢

香奈兒前藝術總監Jacques Helleu受他喜愛的汽車與帆船啟發，他尤其熱愛美洲盃帆船組別J12的外型，歷經7年研發，於2000年正式推出J12腕錶。

▲香奈兒黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼錶殼的J12自動上鍊腕錶，212,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



秘密三 經典的嶄新演繹

於J12歡慶20周年前夕，香奈兒腕錶設計工作室總監Arnaud Chastaingt重新構思J12全新樣貌，外型細節與機芯全面升級。

秘密四 精細藍圖

時尚運動風格的J12腕錶，外型看似簡潔俐落，其實需要由500個3D視圖建構而成。

秘密五 攝氏1300°之美

香奈兒成功將抗磨損精密陶瓷推向時尚舞台，讓陶瓷粉末經過高溫處理，造就J12比鋼堅固7倍且具絲滑質感，親膚性也絕佳。

▲香奈兒J12腕錶由比鋼鐵堅固七倍的的抗磨精密陶瓷製成（左），透明底蓋顯露機芯。

秘密六 揭密內在

2019年香奈兒腕錶設計工作室總監 Arnaud Chastaingt揭露Caliber 12.1自動上鍊機芯，是由當年併購的瑞士KENISSI製錶廠打造，提供5年保固。

揭密七 191個零件

香奈兒Caliber 12.1 自動上鍊機芯由191個零組件構成，裝載於新一代J12腕錶之中，底蓋全面改為透明設計展露機芯。

▲香奈兒Caliber 12.1 自動上鍊機械機芯由191個零組件構成。



揭密八 70小時的睡眠

Caliber 12.1自動上鍊機芯具70小時動力儲存，意謂經過周末周一再戴上，腕錶依然精準運行，機芯通過COSC瑞士天文台認證。

揭密九 100隻手的力量

香奈兒公布一只J12腕錶的誕生，需由50位專家共100隻手的力量精心打造而成。

揭密十 潛入深處

香奈兒影片中直接將錶放入透明水缸中，證明J12具200米防水性能，模特兒還打趣說：「換大一點的水缸來。」

▲香奈兒搭配鑽石時標的黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼錶殼J12腕錶（左）253,000元，白色款212,000元。



揭密十一 最完美的聲響

J12的旋轉錶圈經過耗費多時研究，才找到專屬的錶圈聲音，與原創款最大變革是錶圈凹型切口也從30個增加至40個，轉起來更順暢。

揭密十二 最後一眼

打開香奈兒任何盒子，讓人怦然心動，每一只J12出廠前都經過縝密檢查，再由專人親手包裝，打開錶盒的那剎那，怎會不心動。

▲全球限量250只的Hublot Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼錶，815,000元。（圖／Hublot提供）



抗磨損精密陶瓷除了有香奈兒發揚光大，雷達表（Rado）也是箇中翹楚，近年來Hublot（宇舶）也致力研發各種顏色的陶瓷，除了黑白基本色，已進階打造紅、藍、米、綠、黃5種亮彩色調的陶瓷。今年新作是全球首創亮麗黃陶瓷腕錶Big Bang Unico 魔力黃陶瓷計時碼錶，採用三項專利技術、耗費四年取得溫度與壓力最佳平衡秘訣，才催生出具備明亮度與高耐磨性的黃色陶瓷，其維氏硬度達1350，遠超過傳統陶瓷的1200維氏硬度。

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