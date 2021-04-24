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營養師教「做好4件事」輕鬆消水腫！蛋白質不足常被忽略

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▲▼做好4件事輕鬆消水腫。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲許多人的水腫困擾都跟飲食有很大關連。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都深受水腫的困擾，明明也不胖，但整個人看起來就是很腫脹，連眼皮都泡泡的，看起來老是沒精神。營養師姚晴徽就分享，其實許多人都是因為「飲食性水腫」，不只是飲食重口味吃太鹹，蛋白質營養不良也是原因之一，就連久坐、久站也都會造成水腫。想甩開浮腫困擾也不難，做好以下4件事就能幫助改善並預防。

▲▼做好4件事輕鬆消水腫。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃降低鈉攝取量

姚晴徽表示，造成水腫的原因很多，有可能是疾病引起，也有可能是活動量低下，但大多數人最常見的都是因為飲食狀況導致的「飲食性水腫」，包含經常外食吃得太鹹，或是常被忽略的蛋白質營養不良。飲食中的鈉攝取過多便會使得水分留在體內以平衡過量的鈉，維持正常血鈉濃度，進而引發水腫產生。

她進一步指出，成人建議每日鈉攝取量不超2400mg，扣除天然食物本身的鈉含量（約600～800mg），平均下來一日三餐每餐平及攝取量建議以不超過600～800mg最合適。要降低鈉攝取量，平日飲食可從減少加工食品攝取、減少調味料和盡量不喝湯來下手。

＃多攝取高鉀食物

除了注意飲食的鈉含量攝取，多攝取高鉀食物也有幫助。鉀離子和納離子在人體中扮演著相互制衡的關係，適當的攝取高鉀食物，可幫助降低體內的鈉離子濃度，達到正常的離子平衡狀態，幫助消除水腫。

▲▼做好4件事輕鬆消水腫。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃多喝水

很多人會以為水腫是因為水喝得太多，而開始減少喝水量，但姚晴徽指出，水腫並不是因為喝太多水，多喝水反而可以加速稀釋血鈉的濃度，同時提高身體新陳代謝，並促使鈉排出。

＃培養運動習慣

久坐或久站等長時間維持一個固定姿勢，也可能會造成局部性水腫，適時活動一下身體，且培養運動習慣，都有助於促進代謝，幫助改善水腫情況。

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