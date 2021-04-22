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他到底喜不喜歡你？從這4點判斷　真的在乎才會記得你的小事

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▲▼從4點判斷他到底喜不喜歡你？。（圖／翻攝pexels、unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝pexels、unsplash

與別人曖昧時最怕會錯意，有時覺得他喜歡你，有時又覺得他好像沒這個意思？好想知道他到底是把你當成普通的好朋友，還是真的喜歡你？可以從以下這4點來判斷，如果男生對你有這些態度，就代表他喜歡你。

▲4點判斷他有沒有喜歡你。（圖／翻攝pexels、unsplash）

1.記得關於你的小事

大部分男生都是很粗線條、不拘細節的，不會去留意一些很細碎的事情，就算是天生比較細心的男生，也不會把精力放在他們不在乎的人事物上。如果有一個男生記得很多關於你的小事，像是你喜歡吃什麼食物、喜歡什麼顏色、愛聽什麼歌之類的，那就代表他很喜歡你，因為在乎，才會留意這些細節，當然，這樣也是想趁機在你面前獲得好印象。

▲▼從4點判斷他到底喜不喜歡你？。（圖／翻攝pexels、unsplash）

2.特別關心照顧你

撇除那些愛到處放線或搞曖昧的男生，以一般男生來說，如果他常常特別關照你，對你比對別人好，對你的態度跟其他異性不同，特別體貼關心，那就表示他很在意你。因為在他心中你比其他人重要，他的天秤當然會偏向你，發生事情時也會特別護著你，幫你說話。

▲4點判斷他有沒有喜歡你。（圖／翻攝pexels、unsplash）

3.不怕麻煩，為你獻殷勤

大多數男生實際上是很懶的，要是對你沒感覺，就算是他們順手能做的事，也不一定會去做，但如果他會為了你特別去做某些事，就算不是順便也心甘情願，自動自發去做，當然就是因為喜歡你，才會特別獻殷勤，想在你面前換取更多的好感。

▲▼從4點判斷他到底喜不喜歡你？。（圖／翻攝pexels、unsplash）

 4.在意你的看法

不論男生女生，喜歡上一個人，本來就會想更了解對方的喜好和對人事物的看法，想知道心儀對象和自己的想法是否相像，能不能契合。所以，如果一個男生很常問你對某件事情的看法，或是很愛問你意見、喜歡什麼、討厭什麼，就是他想要更了解你，那也意味著他很在乎你。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 喜歡, 好感, 判斷關鍵, 曖昧

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