醫師教歐美超夯「益生態保養」美肌法！沐浴3秘訣「甩開背痘」

▲歐美正夯「益生態保養」，做對幾個關鍵就能幫助穩定肌膚。（圖／翻攝IG @94_j.a）

記者張毓容／綜合報導

炎熱的夏天即將到來，你的背後胸前粉刺、痘痘問題是否又在蠢蠢欲動？皮膚科醫師指出，紫外線、汗水、皮脂過度分泌和空汙PM2.5等問題，都會破壞皮膚表層的益菌微生態，學會歐美正夯的「益生態保養」3大關鍵，利用每天的沐浴時間遠離肌膚問題，輕鬆養成自然美肌。

針對歐美近幾年很風行的保養關鍵字「益生態 (或稱肌膚微生態，Skin Microbiome)」，胡怡萱醫師解釋，人體皮膚表面存在著豐富的菌叢，可將其視為生態系統，好菌會抑制壞菌生長，保護人體免受致病微生物侵襲，減少肌膚惱人狀況產生。而所謂的「益生態保養」就是強調回復膚表健康、多元的菌叢生態，將肌膚打造成有利益菌叢生長環境的保養法則。

但過去常見強調「抗菌」、「強力清潔」的洗沐產品，多為廣效殺菌，在洗掉壞菌同時，也破壞了肌膚原有的益菌平衡，恐弄巧成拙引來肌膚生態危機。胡醫師提醒，沐浴不僅是日常清潔的步驟，更是保養的關鍵環節，想透過洗澡的過程打造益菌平衡的美肌生態系，先來學會沐浴品挑選的3大關鍵秘訣。

▲醫師分享沐浴品挑選的3大關鍵。（圖／品牌提供）

Tip 1：盡量選擇微酸性



肌膚每個部位酸鹼程度稍有不同，通常健康角質層的pH值大致落在4.5～6.5的微酸狀態，是最適合益菌生長的酸鹼值。但沐浴品中常見的皂鹼成分，除了會帶走肌膚表面的皮脂膜，更會影響pH值，讓壞菌有機可乘。胡醫師建議選擇pH5.5微酸性的沐浴品，在洗澡同時鞏固皮脂膜健康，打造益菌多壞菌少的肌膚自然保護力。

Tip 2：含有天然保濕成分



國外研究指出，皮膚保水度與表皮菌叢生態會相互影響，提供好菌充分的存活養份。因此，選擇沐浴品時，可選擇含有燕麥、菊苣等天然保濕因子，或添加鎖水磁石(Pentavitin)這類醫美級長效保濕成分的產品，透過沐浴時間，幫肌膚角質層充分補水。而角質間充足的天然保濕因子，也能減少膚表水分蒸散，使膚表呈現健康透亮的光澤。

Tip 3：溫和調理皮脂



肌膚上過度分泌的皮脂，可能導致菌叢生態紊亂，造成壞菌的孳生。但過於激烈的控油清潔方式，在除去皮脂的同時也可能會刺激肌膚。胡醫師建議，可採用較溫和的無皂鹼洗劑，或含有維生素B群、尿囊素等能舒緩肌膚、調理皮脂平衡的沐浴產品。

▲施巴 pH5.5潔膚露，200ml，NT$350。



以不含皂鹼、pH5.5微酸性的溫和清潔聞名的施巴潔膚露，親膚性高、高效保濕成份，讓洗澡即保養，使幫助皮膚處於穩定狀態，更添加維生素B群、尿囊素等舒緩修護成分，能調理皮脂油水平衡並紓緩肌膚乾燥不適。

▲寶拉珍選 全身沐浴洗髮精，429ml，NT$790。



二合一功能的清爽透明水凝膠，溫和不含皂的弱酸性配方，含有維他命B5，可保護細弱髮絲與嬌嫩皮膚，洗後肌膚光滑細緻，不乾澀、不緊繃、不殘留。豐盈柔細泡沫，可溫和潔淨頭髮與身體，全家大小、敏弱肌都適用。

▲多芬 滋養柔膚沐浴乳（迪士尼系列多芬米妮禮盒組），1000g，NT$279。



運用肌膚養護益生元配方，溫和親膚且幫助肌膚修護，強化保濕屏障，有效鎖住肌膚原有滋潤成分。近日更攜手迪士尼推出限量禮盒組，價格不變，還直接加送限量「洗香香米妮娃娃」。

▲東森自然美 金縷梅沐浴乳，300ml，NT$340。



金縷梅沐浴乳中含有金縷梅萃取液及蘆薈萃取液等賦予肌膚溫和柔軟的植物精華，可清潔柔嫩肌膚、補充水份，減緩沐浴後因乾燥引起的肌膚乾癢，適合脆弱敏感肌膚使用。

►營養師曝8種越吃越年輕的「抗老食物」！第4種女生都很愛



►洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重



►皮膚科醫師教「遠離搔癢肌」4秘訣！床單材質竟也有影響