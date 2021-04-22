爺爺喪禮後威廉王子夫婦首露面　凱特重穿軍風大衣有深意

▲威廉王子與凱特於祖父菲利普親王喪禮後首度露面，拜訪他生前資助的英國皇家空軍學校。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室成員上周六（17日）參加菲利普親王喪禮後，重整心情，安妮公主與威廉王子夫婦都於昨日重返公務行程。威廉王子與凱特露面首站，抵達菲利普親王生前資助與關懷的英國皇家空軍學校，夫妻倆同穿低調的深藍色服裝，向爺爺致敬的心意不言可喻。

▲凱特重穿Dolce & Gabbana雙排扣軍風外套亮相。（圖／路透社）

雖然因告別爺爺菲利浦親王心情沉重，威廉王子與凱特面對空軍學員，仍掛著笑容與他們親切互動，懂得依場合搭配服裝的凱特，選擇穿上義大利品牌Dolce & Gabbana雙排金扣的軍風大衣與Tod’s高跟鞋亮相，2017年她出席國殤紀念日活動，也曾穿過此件大衣。

▲英女王伊莉莎白二世昨度過95歲生日，特別發聲明感謝大眾對她的關懷。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

而失去相守超過73年丈夫的女王伊莉莎白二世，昨於溫莎堡度過95歲生日，她特別在官方IG發表聲明，感謝英國與來自世界各地群眾送上的生日祝福，她尤其感動在送別菲利浦親王期間，大眾給予的支持與關懷，是她與家人最大的安慰。

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