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愛瑪仕AirTag吊飾超甜9千元有找！還有印了緞帶的iPhone 12皮套實在太美

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▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕以Swift小牛皮打造的Apple AirTag掛飾，各8,990元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

蘋果剛發表的新品又讓人血脈賁張，除了iPhone 12、Apple Watch，AirTag也吸引很多目光，HERMES（愛馬仕）搶先備好各式保護套，其中AirTag皮革吊飾不但9千元有找，還有多種顏色，實在太動心了！

▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕iPhone 12或iPhone 12 pro 小牛皮手機保護殼，18,200元

手機殼的地位絕對跟包包不相上下，想想每天拿手機的時間，是不是比皮夾還要多？愛馬仕推出適用於iPhone 12和iPhone 12 Pro的皮套，並結合MagSafe功能，讓無線充電更方便。

既然是愛馬仕出手，皮革自然非凡，採用全粒面Barénia小牛皮縫製、以熱壓技術印上Bolduc圖紋，那是如愛馬仕橘盒上的緞帶式樣，簡單優雅，Barénia小牛皮隨著時間會留下使用痕跡，更能顯出專屬於自己、獨一無二的特色。

▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲Apple AirTag愛馬仕小牛皮鑰匙圈有多種顏色，各10,990元。

▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲Apple AirTag 愛馬仕小牛皮行李提袋吊牌，背面可填入聯絡訊息，20,990元。

千呼萬喚始出來的AirTag藍芽追蹤器，簡直是丟三落四人的福音，愛馬仕以20世紀初創建的馬術競賽押注時使用的代幣為靈感，運用Barénia或Swift小牛皮，打造出AirTag保護套，方便掛在包包、鑰匙、行李箱等任何地方，定價從8990元起，不但實用，入手價也夠甜。

▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲第六代Apple Watch愛馬仕印花織帶錶帶，各9,900元。

而已經成為慣例的Apple Watch錶帶，這回有圖紋印花防水織帶、皮帶可選擇。織帶有著運動風格，以H斜體字吐露身份，有紅橘、藍黑等共5種配色，皮帶款則有亮麗的墨西哥玫瑰色、沈穩的藍寶石色，以及黑、白等，都能讓Apple Watch更有風格。

▲HERMES Appe愛瑪仕蘋果。（圖／品牌提供）

▲第六代Apple Watch愛馬仕皮革雙圈錶帶，白色簡約、墨西哥玫瑰色亮眼，各15,400元。

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關鍵字：

HERMES, 愛瑪仕, Apple, AirTag, iPhone12, iPhone12 Pro, Apple Watch, 蘋果

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