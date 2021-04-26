一起吃鳳梨挺農民！特搜全台七家餐廳　做成甜點冰品、入菜都驚艷

鳳梨除了直接吃還可以怎麼吃？甜食、鹹食、冰品通通有，一起挺農民吃一波！

唐點小聚

台北市／中山區

唐點小聚是以可愛造型小豬奶酪聞名的中式餐館。火焰菠蘿皇使用一整顆的鳳梨，將鳳梨內部放入紅咖哩海鮮，紅咖哩的辣味與鳳梨的甜味達到和諧的美味！另外還有鳳梨咕咾肉，新鮮鳳梨與肉丁的酸甜滋味融合得恰到好處！

▲唐點小聚。（圖／美食客Simon老饕提供）

阿宗芋冰城

宜蘭縣／頭城鎮

去宜蘭必吃的傳統老店，以濃厚的芋冰為招牌收服了許多老饕的胃。與芋頭口味相比，鳳梨口味較為清甜、清爽，一口便能吃出鳳梨的甜味與香氣，愛鳳梨的你別錯過！

▲阿宗芋冰城。（圖／美食客樹懶的生活提供）

HOL.X山語喃喃

新竹縣／竹北市

以手工麵包起家的Hol.x山語喃喃，販售沙拉、三明治與早午餐。沙拉的水耕生菜淋上特製醬汁，加上新鮮的香蕉、鳳梨、西瓜、番茄與嫩煎雞腿肉，吃起來非常清爽！套餐還會附一盤特製手工麵包、脆片和藍莓優格，不只豐盛，營養更是滿分！

▲HOL.X山語喃喃。（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

日出土鳳梨酥

台中市／西屯區

你吃過台中超紅的宮原眼科嗎？那麼你一定對冰的配料之一『鳳梨酥』感到念念不忘吧！在日出土鳳梨酥可以買回家當伴手禮啦！日出的土鳳梨內餡吃得到一絲絲的鳳梨纖維，外皮比一般市售的厚實。採用天然奶油，並添加奶粉，吃起來酥香酥香，讓人想一顆接著一顆！

▲日出土鳳梨酥。（圖／美食客JODIE_雲林｜台中提供）

春田氷亭

高雄市／鼓山區

在高雄西子灣捷運站附近，由銀行改建而成的超美冰店！必點宮•九拼，有九宮格配料搭上清冰，其中有蜜鳳梨、紅豆、地瓜、薏仁等，單吃或搭配冰品都別有風味！另外為了挺農民還販售了滿滿鳳梨的鳳梨冰，一份只要120元！

▲春田氷亭。（圖／美食客一提供）

宇治 玩笑亭

高雄市／新興區

宇治玩笑亭沒在跟你開玩笑！用甜筒裝霜淇淋已經落伍了！鳳梨雪酪將半顆鳳梨直接拿來當容器，光是拿著走在路上就很威風！鳳梨霜淇淋甜度剛好，在底部還有切成好入口大小的鳳梨塊！

▲宇治 玩笑亭。（圖／美食客PinJ 提供）

麻古茶坊

全台皆有門市

以水果系列飲品受大家喜愛的麻古茶坊也推出了鳳梨系列！若是喜歡麻古茶坊自製梅蜜的鹹甜滋味就喝金鑽鳳梨梅蜜！而喜歡QQ咀嚼口感的可以選擇金鑽鳳梨葡萄波波，兩款飲品都搭配了金鑽鳳梨冰沙，在炎炎夏日消個暑吧！

▲麻古茶坊。（圖／美食客吱吱一直吃提供）

圖、文／MENU美食誌

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