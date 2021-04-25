中壢美食挖不完！香料咖哩、炙燒焦糖鮭魚肚丼　TOP10來勢洶洶

中壢人都在吃什麼？最多人吃的是日式料理！趕快收藏起來下次來玩的時候就不用煩惱啦！

TOP 10／七曜日咖哩

平價日式咖哩

大胃王看過來！七曜日咖哩提供一次免費加飯、加醬服務，一碗吃不飽就再吃一碗！推薦炸雞排與炸豬排，一口咬下肉質鮮嫩還有肉汁！一旁的高麗菜絲跟醃蘿蔔清爽解膩！

▲七曜日咖哩。（圖／美食客到處當個假吃貨提供）

TOP 9／MOFA 魔法氛子

人氣千層蛋糕店

中原夜市的超人氣甜點店，預訂的外帶人潮絡繹不絕！低消一杯飲品或一份甜點且不限用餐時間。必點芝麻牛奶千層與純芋頭千層，芝麻有濃郁香氣，中間夾了軟Q的鮮奶麻吉！芋頭千層的芋泥超厚，吃得到芋頭塊！再淋上蜂蜜起司醬又是另一個火花！

▲MOFA 魔法氛子。（圖／美食客田系女子Iris提供）

TOP 8／雞玉錦拉麵

華泰名品城內的濃郁系拉麵

來逛OUTLET肚子餓可別錯過這間！連續四年日本東京排隊銷售第一拉麵，濃郁熬煮的湯頭 一進門就聞得到！推薦雞濃熟白高湯豪華醬油拉麵，除了四大片叉燒以外，湯汁內的膠原蛋白更是焦點！喜歡清淡口味可以選擇清醇雞湯鹽味拉麵哦！

▲雞玉錦拉麵（圖／美食客tainan_valentine提供）

TOP 7／河童 KAPPA

美翻天的咖哩飯

河童二店採光明亮幫食物自動打光！香料咖哩帶點辣味，拼上嫩煎沙朗豬排超美味！還有嫩煎松阪豬、煎板腱牛也不要錯過啦！到了晚上搖身一變成酒吧，販售排餐與調酒，是情侶好友聚餐的好地方！

▲河童 KAPPA。（圖／美食客YenYen嫣嫣提供）

TOP 6／拾午GATHER DELICIOUS

被早午餐耽誤的甜點店

老宅改建成的咖啡廳，保留了木頭窗框多分懷舊感。販售日式乾咖哩、漢堡、三明治與各式早午餐，還有每日限量的甜點！必點提拉米蘇一份130元，份量超足！還有肉桂捲、特殊口味西多士也很受歡迎哦！

▲拾午GATHER DELICIOUS。（圖／美食客幫幫提供）

TOP 5／TUK-TUK THAI CAFÉ 圖圖咖啡館

泰式網美咖啡廳

圖圖咖啡館以創新的西式手法，呈現泰式料理的新樣貌！販售泰式媽媽麵、義大利麵、香飯與三明治。細長的泰國米搭上綠咖哩彷彿置身泰國，辣度是中辣不能調整，怕辣的朋友要繞道點其他的品項囉！

▲TUK-TUK THAI CAFÉ 圖圖咖啡館。（圖／美食客仙仙兒提供）

TOP 4／墨SUMI 海鮮丼ぶり

隱藏巷弄內的日式海鮮丼飯專門店

店面不大位子不多，用餐需排隊候位，入店後有可以續碗的味噌湯！必點炙燒焦糖鮭魚肚丼，除了鮭魚與鮭魚卵居然還有干貝，三個願望一次滿足啦！松露蒸蛋也不容錯過，松露湯汁味道濃郁，蒸蛋非常非常嫩！每天都有隱藏菜單，錯過可是會扼腕的！

▲墨SUMI 海鮮丼ぶり。（圖／美食客瑄瑄提供）

TOP 3／極清拉麵KIYOME RAMEN

不排隊吃不到的人氣拉麵店

中壢的拉麵名店，小小一間卻門庭若市，提早來才不會等太久呦！拉麵主要分成招牌淡麗系、豚骨系列與晚間限定的雞白湯拉麵。淡麗系的燒鹽拉麵，口味有三種層次：原味、加入清酒、擠進檸檬，清爽不膩口！喜歡濃郁口味推薦點豚骨系列或雞白湯哦！

▲極清拉麵KIYOME RAMEN。（圖／美食客如提供）

TOP 2／大師兄銷魂麵舖

桃園第一間大師兄銷魂麵舖

在台北超火紅的大師兄銷魂麵舖也開到中壢囉！位於新光影城內二樓，需有排隊的心理準備！牛肉湯頭分為麻辣與清燉，搭配微辣的銷魂麵與鴨血，越吃越涮嘴！低消是一份套餐，新光影城店有另外收取服務費哦！

▲大師兄銷魂麵舖。（圖／美食客Jill提供）

TOP 1／好咖 HOWCUP CURRY CAFE’

咖啡、咖哩通通有

知名早午餐店好貳的姊妹店，販售特色丼飯、咖哩、甜點以及可愛拉花的飲品。餐點口味都很不錯，不管是吃正餐或下午茶都是個好選擇！在週一至週五各時段還有小確幸，想獲得小確幸不如到店看看吧！

▲好咖 HOWCUP CURRY CAFE’。（圖／美食客沈小婷提供）

圖、文／MENU美食誌

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