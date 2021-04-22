TOD’S爆款元素Kate飾釦美翻！　春夏焦糖平底拖鞋、方包必敗

▲去年秋冬TOD’S 創意總監Walter Chiapponi 首季女裝發表，為品牌打造了全新「Kate飾釦」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

去年秋冬，TOD’S 新任創意總監Walter Chiapponi 首秀為品牌打造了全新「Kate飾釦」，緊密相連的模樣讓人心心相依；今年春夏系列更迎來許多爆款單品，Kate飾釦一躍而上老爹運動鞋、皮革草編鞋，連皮革包款都不放過，勢必成為品牌下一個高辨識度元素。

▲「Kate全新飾釦」以俐落鮮明的線條，加上金屬鍊條意表環環相扣、緊緊相連 。（圖／品牌提供）

曾在Bottega Veneta（BV）設計團隊工作，Walter Chiapponi 2019年入主TOD’S擔任創意總監，去年秋冬是他的首季女裝發表，迎來了高辨識度的元素「Kate全新飾釦」，以俐落鮮明的線條呈現在豆豆鞋之上，加上金屬鍊條意表環環相扣、緊緊相連，尤其是在疫情期間誕生，更是鼓舞人心。

▲各種風格女性都能完美消化Kate飾釦，春夏新品呈現於運動鞋以及拖鞋、草編鞋上。（圖／品牌提供）



本季夏季系列，更打造了「A Date With Kate」企劃，詮釋三種不同風格女性遇上Kate的奇妙變化。爆款單品有焦糖棕色老爹運動鞋，流線型造型鞋身點綴Kate飾釦，以彈力網面增添機能度；或是春夏必備超輕盈皮革草編鞋一踩即走，另也有平底拖鞋，運用焦糖棕色與白色彰顯精品奢華氣息，辨識度極高的飾釦裝飾於腳前，依舊是耐看不過的搭配。

▲包款部分也沿用Kate飾釦為主要靈感 。（圖／品牌提供）

除了輕盈好走的鞋款，包款部分也沿用Kate飾釦為主要靈感，以天然皮革揉製，四方輪廓之下，顯眼飾釦印製品牌Logo ，提供簡潔黑色以及優雅棕色選擇。

【看更多爆款單品】

MOYNAT新款「FLORI」

法國品牌MOYNAT在去年（2020年）7月迎來新任創意總監Nicholas Knightly，全新系列終於發佈，這次帶來6大新款，延續品牌最初的行李箱靈魂，有馬鞍包與鎖扣完美結合的FLORI、優雅水桶包BALUCHON、Wheel 旅行箱。「FLORI」宛如花朵盛開，重新演繹1903年首只斜背包，鮮明的馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，輕輕一推即可開袋，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。





▲「FLORI」馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，（依序）范冰冰、超模何穗演繹 。（圖／品牌提供）

FENDI BASKET 包款

FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi 本季以「透視反思」理念傳遞，渴望打造出家庭般舒適的單品， BASKET 包款在秀上短暫曝光也引起熱議，延續1980年代風格海灘包風格，童趣之餘相當具有辨識度，並提供中、小型尺寸，中款可輕鬆容納水壺以及拖鞋等物品，小型也能滿足日常所需。一字排開，鮮明的黃色、簡潔白色、嫩粉色以及橙色、霧藍色完美整個春夏。

▲品牌經典「FF」 皮革印記，注入中央提升質感，（小）NT$20,500；（中）NT$28,500 。（圖／品牌提供）