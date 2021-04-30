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感情有「倦怠期」很正常！3種方式重新認識彼此　找回初期的甜蜜感

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▲感情倦怠期。（圖／女子學）

▲感情進入倦怠期該怎麼辦？（圖／Pinterest，下同）

在感情裡，許多人都會有倦怠期的問題。面對倦怠期該怎麼辦，是我這一篇文章想要談談的事情。

首先，我必須澄清一件事情：「感情會有倦怠期，是很正常的。」為什麼會這麼說呢？試想，妳的成長過程中，相處過的好朋友，是否都會在熟到一定程度之後，就不再那麼頻繁地連絡了呢？

當一段關係穩定，倦怠期是正常現象

▲感情倦怠期。（圖／女子學）

這是因為妳和對方的關係已經夠穩固了，所以不需要時時刻刻地去注意彼此的關係是否會有問題，這背後的原理，就跟親子依附是相同的：當父母能仔細地照顧孩子，不斷給予孩子安全感三要素──適時出現、敏感覺察、給予支持──之後，親子關係將會變得充滿信任感與連結感。

此時，孩子將會變得不再那麼依賴父母，進而開始獨立地探索這個世界。

同樣的，當妳和朋友或伴侶的關係，在變得足夠穩固之後，也會開始慢慢地不再那麼時時刻刻需要對方。因此，愛情走入倦怠期，是一種很正常的現象。

區別倦怠的原因：是爭執累了，還是彼此夠穩固了？

▲感情倦怠期。（圖／女子學）

然而，有一些人之所以感到倦怠，是因為完全不同的原因。對某些人來說，她們的倦怠可能是「彼此一直吵架，吵到累了」，這是雙方都是焦慮依附時，有可能會出現的模式；也有可能是「一方一直追著另一方討愛，另一方卻一直無視與拒絕這些需求」，這比較偏向於一方是焦慮依附，另一方是逃避依附時產生的「追逃模式」。

如果是上面這種倦怠，我會建議尋求「伴侶諮商師」的協助，或是閱讀相關的文章找尋答案；但在這一篇文章中，我要談的倦怠，是「彼此熟識到一定程度之後產生的倦怠」。

面對親密之後的倦怠，妳可以這麼做

▲感情倦怠期。（圖／女子學）

關於親密之後的倦怠，其實有許多的解決方式：

舊地重遊，回想彼此如何認識的過程

還記得妳們是怎麼認識的嗎？第一次約會是在哪裡呢？妳們感情中彼此最深刻的回憶是什麼呢？不妨規劃一下「舊地重遊」的行程，無論是在看夜景時心跳加速的浪漫，或是平凡無奇的電影院，我想真正重要的是「那是屬於妳們的回憶」。

童年之旅，讓彼此更了解彼此的小秘密

每個人進入感情的年齡不一樣，也許是從國中、高中交往至今，也許是大學時才開始交往，也許是出社會之後才認識對方，那都沒關係，對每個人來說，肯定都會有「未曾探尋過的小地方」。規劃一趟行程，到彼此幼時充滿回憶的地方走走，譬如小時候常去的遊樂園、花園、公園走走，都是更加認識彼此的方式。

雙人活動，合力完成雙人才能完成的事情

市面上有許多活動，是需要兩個人才能完成的，譬如說雙人瑜珈體驗、國標舞體驗，或是解謎遊戲、密室闖關等等，不妨上Accupass之類的網站找尋彼此都想嘗試看看的新體驗吧！

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

延伸閱讀：

從原生家庭探討感情中最易缺乏的「安全感」：即使不足，仍可透過伴侶的呵護填滿

吵架老愛翻舊帳？調整「碰到危機，就陷入作戰模式」的生理反應，學習自我覺察提升安全感

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 倦怠期, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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