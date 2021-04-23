家中空氣可能比戶外還髒？4方法改善品質　打造健康清新的居住環境

▲打造健康清新的居住環境。（圖／Pinterest，下同）

外面空氣霧濛濛讓人看了不敢出門，以為躲在家就沒問題嗎？其實家中空氣可能比戶外還髒！造成居家空汙的因素很多，可能是生活習慣，如抽菸、點香拜拜、使用芳香噴霧等，或是日常烹調料理的油煙，甚至是家具及建材挑選，都有可能是造成家中空氣汙染的元凶，長期在這樣的環境下生活，會造成身體過大的負擔，小則影響呼吸道，嚴重的可能就要賠上性命。以下介紹 4 個可以改善居家空氣的方法，讓最親愛的家人都可以健康快樂的生活。

1. 保持室內通風

家中空氣不流通，不只外面的髒空氣進不來，裡面的髒空氣也出不去，所有會造成汙染的分子都鎖在家裡，當人在室內活動時，這些髒汙就通通吸進身體裡了。因此最好可以挑選通風明亮的住宅環境，並且經常打開窗戶保持室內空氣暢通，可以減少吸進廢氣的問題，心情也可以較開朗。

2. 種植盆栽

植物是人類最好的伙伴，因為吸收二氧化碳、排放氧氣的特性，可以過濾室內不良的空氣分子，讓空氣品質維持在基礎的水準之上，像是在衛浴擺放黃金葛、客廳擺放簡單小盆栽都會有明顯的效果。但要注意的是，植栽的大小和種類要謹慎挑選，有些植物會在夜間進行換氣，盡可能不要放在臥室，避免和人類搶奪氧氣。另外，尺寸太大的植物放進室內也可能造成壓迫感，反而會有空氣不流通的問題。

3. 選用健康無毒建材

家具及建材也是造成家中空氣汙染的因素之一，像是木材會浸泡在含有甲醛的藥水中，以避免蟲蛀問題，但既然可以殺害蟲，相對的對人類健康也會造成影響。在選擇家具或建材時，可以盡量避免使用木建材，以美耐板、鐵件替代，傳統油漆也可以選擇礦物漆等，或是選擇低甲醛、符合安全標準的板材，避免空氣中有毒分子對人體的危害。

4. 使用空氣清淨機

由於空氣看不見也摸不著，再加上我們活動的空間不可能只侷限在家裡，內外空氣不斷流動，很難真正避免髒空氣入侵生活，除了上述幾項方法可以遏止空氣品質不斷惡化，若能搭配使用空氣清淨機，效果更能事半功倍，在購買清淨機時，可以根據自己的需求及家中坪數，挑選更適合自己的品項。

近年來因為都市化的建設與發展，空氣汙染越來越嚴重，此議題也越來越受到重視，面對外在的汙染，我們一時也難以憑一己之力去改善，那麼就從身邊做起，從家裡的各項細節開始改變，打造一個健康安全的生活環境。

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