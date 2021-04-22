宋仲基穿西裝帥氣回歸！《黑道律師文森佐》以惡止惡　伸張無賴正義

▲宋仲基主演的《黑道律師文森佐》稱霸近期Netflix的韓劇排行榜。（圖／《黑道律師文森佐》劇照，下同）

稱霸近期 Netflix 排行榜的韓劇《黑道律師文森佐》，由《太陽的後裔》、《軍艦島》的宋仲基，與《打架吧鬼神》、2PM 的成員玉澤演領銜主演。劇情講述為逃避黑手黨追殺，因此逃到韓國的黑手黨顧問文森佐，偶然結識洪車瑛律師後，兩人一同經歷了人性黑暗的邪惡，進而決定以黑手黨的手段，共同對抗為非作歹的巴別集團。

宋仲基飾演的文森佐·卡薩諾，以其文質彬彬、霸道冷酷的黑手黨顧問形象，與被稱為「野獸偶像」玉澤演所飾演的瘋狂會長張漢碩有大量對手戲，二者截然不同的風格在劇中產生碰撞。全劇風格輕鬆詼諧、充斥笑料，兩位高顏值演員完美演繹劇中極端性格的角色，整體表現無疑是近期娛樂性數一數二的高分韓劇。

人說沉默是金，惡人的沉默只是在醞釀更多的罪惡

以善惡對立為故事主軸，《黑道律師文森佐》中對抗巴別集團的戲碼並不算新鮮，不過小蝦米對抗大鯨魚的劇本永遠會是觀眾喜愛的題材；然而，本劇以操著滿口義語的文森佐，運用出乎所料、詭譎多變的法外之道對付財團，將老題材揉入「義大利黑手黨」令人耳目一新，為全劇增添義式香料般的體驗。

劇情上，正反明確對立的設計，以及喜劇表演感強烈的配角表現，簡單無須燒腦的編劇，鎖定下班後渴望放鬆、休閒的客群。善與惡從不存在客觀標準，雙手皆是沾滿鮮血的兩位男主角，任何一方皆無法站在道德的至高點批判對方，但文森佐所秉持堅守原則的惡，用以對抗強者欺侮弱小的惡，交會而生的獨特魅力，頓時圈粉無數觀眾。

這世界屬於聰明人的，但魯莽又死板的人才能守護世界

本只想盡快挖出受託埋藏的黃金，一旦完成本分便一走了之的文森佐，在與人權律師洪有燦的相處中，逐漸改變了他對於世事不公的態度。當這世界被聰明人所獨斷時，固執魯莽的人藉由衝撞以攪動一池死水，儘管以破壞秩序、體系為代價，卻往往僅能以此顛覆不公與邪惡。

劇中，文森佐的敵人不只是張漢碩所領導的巴別集團，更包含了銀行業、新聞業，甚至是本應偵辦犯罪的南東部地檢，腐化的權利與官商勾結，諸多情節對應現實又是何其諷刺。透過劇情，留予觀眾思考的是與我們息息相關的生活；社會議題的探討，結合窩心催淚的情節發展，使得本劇既是詼諧綜藝，亦演出現實的現實苦悶，營造《黑道律師文森佐》獨有的劇調。

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