fb ig video ETtoday search mobile

宋仲基穿西裝帥氣回歸！《黑道律師文森佐》以惡止惡　伸張無賴正義

>

▲《黑道律師文森佐》劇照。（圖／女子學）

▲宋仲基主演的《黑道律師文森佐》稱霸近期Netflix的韓劇排行榜。（圖／《黑道律師文森佐》劇照，下同）

稱霸近期 Netflix 排行榜的韓劇《黑道律師文森佐》，由《太陽的後裔》、《軍艦島》的宋仲基，與《打架吧鬼神》、2PM 的成員玉澤演領銜主演。劇情講述為逃避黑手黨追殺，因此逃到韓國的黑手黨顧問文森佐，偶然結識洪車瑛律師後，兩人一同經歷了人性黑暗的邪惡，進而決定以黑手黨的手段，共同對抗為非作歹的巴別集團。

宋仲基飾演的文森佐·卡薩諾，以其文質彬彬、霸道冷酷的黑手黨顧問形象，與被稱為「野獸偶像」玉澤演所飾演的瘋狂會長張漢碩有大量對手戲，二者截然不同的風格在劇中產生碰撞。全劇風格輕鬆詼諧、充斥笑料，兩位高顏值演員完美演繹劇中極端性格的角色，整體表現無疑是近期娛樂性數一數二的高分韓劇。

人說沉默是金，惡人的沉默只是在醞釀更多的罪惡

▲《黑道律師文森佐》劇照。（圖／女子學）

以善惡對立為故事主軸，《黑道律師文森佐》中對抗巴別集團的戲碼並不算新鮮，不過小蝦米對抗大鯨魚的劇本永遠會是觀眾喜愛的題材；然而，本劇以操著滿口義語的文森佐，運用出乎所料、詭譎多變的法外之道對付財團，將老題材揉入「義大利黑手黨」令人耳目一新，為全劇增添義式香料般的體驗。

劇情上，正反明確對立的設計，以及喜劇表演感強烈的配角表現，簡單無須燒腦的編劇，鎖定下班後渴望放鬆、休閒的客群。善與惡從不存在客觀標準，雙手皆是沾滿鮮血的兩位男主角，任何一方皆無法站在道德的至高點批判對方，但文森佐所秉持堅守原則的惡，用以對抗強者欺侮弱小的惡，交會而生的獨特魅力，頓時圈粉無數觀眾。

這世界屬於聰明人的，但魯莽又死板的人才能守護世界

▲《黑道律師文森佐》劇照。（圖／女子學）

本只想盡快挖出受託埋藏的黃金，一旦完成本分便一走了之的文森佐，在與人權律師洪有燦的相處中，逐漸改變了他對於世事不公的態度。當這世界被聰明人所獨斷時，固執魯莽的人藉由衝撞以攪動一池死水，儘管以破壞秩序、體系為代價，卻往往僅能以此顛覆不公與邪惡。

劇中，文森佐的敵人不只是張漢碩所領導的巴別集團，更包含了銀行業、新聞業，甚至是本應偵辦犯罪的南東部地檢，腐化的權利與官商勾結，諸多情節對應現實又是何其諷刺。透過劇情，留予觀眾思考的是與我們息息相關的生活；社會議題的探討，結合窩心催淚的情節發展，使得本劇既是詼諧綜藝，亦演出現實的現實苦悶，營造《黑道律師文森佐》獨有的劇調。

延伸閱讀：

中年大人們的厭世寓言。《同學麥娜絲》：「年輕時相信自己能展翅高飛，年過四十才明白原來我們不會飛。」

韓影創下歷史新猷！《寄生上流》：「不是有錢又善良，而是有錢所以善良。」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 電影, 韓劇, 韓國, 黑道律師文森佐, 宋仲基, NETFLIX, 影評

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

營養師曝8種越吃越年輕的「抗老食物」！第4種女生都很愛 李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光 1分鐘韓系浪漫編織公主頭　只要橡皮筋就可以輕鬆搞定 BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網 換季白T就發黃！6個保養小技巧　讓你每次穿都像新買的白又亮 玄彬起床萌樣「老婆視角」全曝光　剪了顆「瓜呆頭」也能超帥！ 高圓圓、宋祖兒看秀風格差太多　MK大秀在紐約封街上演超壯觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面