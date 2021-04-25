男生不懂沒關係！春天就是要穿小碎花　3種「微甜搭配法」必學

文／Dappei

天氣漸漸轉暖之後，是不是又有種沒「新」衣服穿的感覺，對於春裝的購物慾可以說是蠢蠢欲動。如果有觀察到最近的網拍店家，不難發現碎花和雪紡的元素又大量運用在這季服飾上，就讓搭編來和你們分享，幾個歐膩的穿搭小技巧，怎麼樣把碎花穿的時尚又不脫俗吧！

【零失誤穿搭：來一件花到底的洋裝】

穿搭初學者可以入手碎花洋裝是最簡單且不易失誤，挑選有縮腰或是綁帶設計的洋裝較能顯腰身，才不用擔心被男友誤以為是穿睡衣出門。如果不曾駕馭過碎花單品的人不妨選黑底碎花做為入門款，黑底碎花洋裝搭上襪靴讓人感覺較有個性、不會過度甜美。

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【微甜穿搭：碎花洋裝配其他上衣】

還記得搭編之前分享過的「微甜穿搭術」嗎？微甜美穿搭原則就是下襬飄逸的裙子搭配寬鬆上衣，讓原本氣質滿點的洋裝藉由穿搭多一分鄰家女孩感，這樣的搭配也較能夠吸引男生目光。而且春天早晚溫差較大，備著一件針織衫也不會在入夜後不小心冷到。

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【踏青首選：碎花雪紡上衣配牛仔褲】

除了洋裝以外，碎花雪紡上衣也是一個不錯的選擇，簡單搭配上任何牛仔褲都相當有型，很適合作為春天出遊踏青的首選穿搭。在款式的挑選上，如果是想要較有大姐姐、女人味的人可以選大朵花的樣式；反之小碎花的樣式則較適合小清新型的女孩。

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Dappei 結語：

雖然碎花一直是男生不懂的穿搭之一，但這個春天搭編還是想先忽視男友的想法，好好的來挑選一件適合自己的碎花系單品，打造出最適合你的碎花穿搭。

文字編輯：GIN_GER

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