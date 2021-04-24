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「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

文／Dappei

春、夏季節的到來讓許多女孩紛紛穿上襯衫，而大多數人都會將襯衫紮起來，一是為了使整體造型乾淨利落，二是為了在視覺上顯腿長，而無論怎麼紮都是一門大學問，現在就讓搭編告訴你三種襯衫紮法，讓你既舒適又時尚！

第一種：全紮

將襯衫全部紮進褲子裡在視覺上十分乾淨俐落，也給人一種較成熟的韻味。不過，需要注意的是，若是臀部沒那麼好看的女孩使用這種紮法不免凸顯出缺點，再加上全紮容易使得襯衫產生不自然的皺褶，一旦沒有調整好便會顯得呆板，因此，將襯衫紮好之後不要忘了將衣服拉出來一點，有利於改善臀部線條，呈現自然的樣子。

▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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第二種：前紮

相較於將襯衫全部紮起來，只紮前面的紮法多了一種自然、率性的風格，更有造型感，對於臀部較大的女孩也有很好的修飾效果。需要注意的是，兩側的衣服整齊地垂墜才不顯得凌亂。總而言之，只要將衣服整理好，這種「前短後長」可以說是一個不容易失手的襯衫紮法呢！

▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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第三種：半紮

半紮即是指將襯衫前半部的一邊紮進下身中，相較於前兩種方法，這個紮法多了帥氣、個性的視覺感受，無論是什麼風格都能創造出俐落、大方的率性風，因此在近幾年可以看見許多潮人們選擇這種紮法，展現獨特的個人特色。對於身形的要求以及紮衣的技巧都是三種方法中最低、最簡單的，是個好上手又很時尚的方法！

▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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▲襯衫紮法。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

搭編個人十分偏好前紮法，既可以修飾臀部線條又能拉長腿部，是一個一舉兩得的好方法！你也有自己習慣的襯衫紮法嗎？還是正在為「紮衣服」感到困擾呢？那就趕快將這三種方法筆記起來吧！

文字編輯：Savana

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Dappei

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 襯衫, 紮法

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