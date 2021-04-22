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英國王室「穿搭潛規則」曝光！「4款單品」凱特王妃絕對不碰

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▲▼「4款單品」凱特王妃絕對不穿 。（圖／翻攝自IG）

▲凱特王妃衣品過人，但有4款單品絕對不碰。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

編輯 / Amber

日前菲利普親王葬禮，凱特王妃以一襲黑色大衣搭配珍珠項鍊，衣著品味再度獲得眾人好評。其實王室成員舉凡談吐舉止、行為禮儀皆有嚴格規範，什麼場合該穿什麼皆有規定，更是對王室尊重的象徵。

王室嚴謹的衣著規定，不只限於公開場合，就連王室出國拜訪的穿搭也有秘密，除了多套衣服等著替換以外，成員甚至被規定帶一套備用黑色套裝，以免不時之需。

據了解，攜帶備用黑色套裝的原因是，以防出遊期間有突發事件，或是家人離世，回國下機時就能換上莊嚴的黑色裝扮，表示弔念。

除了這個不成文規定，其實仔細觀察王室成員，就能發現他們的穿搭皆是學問，以下幾個重點是他們「絕對不穿」的，一起來了解。

#低領衣服

仔細觀察王室成員幾乎不曾穿過低領衣服，低領設計給人不端莊的感覺，公開亮相時穿著是相當不適當的。

#短裙

女生公開亮相時多半穿著套裝、長裙，即便是洋裝也是及膝的長度，從沒有看過迷你裙的蹤跡。

#大包包

王室成員外出的提包也很講究，為了搭配正式服裝，手拿的小提包是必備，一來小提包能避免尷尬地握手狀況，也能在下車時幫助擋住領口避免走光。

#黑色衣服

王室成員外出多半選擇鮮豔顏色，容易讓人在人群之中辨識他們，除了葬禮或是其他沉重場合，他們絕不會選擇黑色衣服。

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關鍵字：

英國王室, 凱特王妃, 穿搭, 女王

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