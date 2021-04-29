「百褶裙」穿對減齡成少女！5種風格範本又甜又辣　配針織衫約會必勝

文／Dappei

隨著主流影劇的形象塑造，「百褶裙」似乎已成了青春洋溢的代名詞，是日本高校劇中的女學生制服，也是歐美 YA 片裡 Queen Bee 的標配單品，雖都是元氣活力的象徵，但一款清純可人、另一款嬌氣又帶些微辛感。除了上述兩種經典風格以外，其實還有更多穿搭提案值得嘗試，本篇就整理 5 種百褶裙穿搭 style 供搭黨參考！

▲5種百褶裙穿搭。（圖／123）

＃時髦幹練

2021 年春夏，韓國女生們不約而同穿上百褶裙，有別於歐美女孩濃烈嗆辣的風格，歐膩們將單品穿出另一種味道。若想穿出知性感，可選擇裙褶較寬的款式，不僅大大削弱女孩感，更帶出大方俐落的微熟氣質，上衣簡單搭件素 Tee、穿上及膝靴就很時髦，靴款建議避開偏 Girly 的尖頭款式，才能將率性感呈現得更為完整。春天夜晚偶爾仍會帶點寒意，套上長版西外或風衣，保暖同時也讓造型感更甚。

▲時髦幹練。（圖／12）

＃甜美俏皮

穿搭色調隨季節輪轉而變換，是生活中的療癒儀式之一，擺脫秋冬的蕭瑟冷冽，春夏就用繽紛色彩讓心情煥然一新！淺色百褶裙十分適合搭配「馬卡龍色系」上衣，材質可選擇手感軟綿的排扣薄針織衫，若不想看上去太「乖」，記得第一顆扣子別扣，稍微露出鎖骨線條，軟萌中又帶點細緻女人味。

▲甜美俏皮。（圖／12）

＃法式優雅

細看法國女人的穿搭，會發現她們不靠層次感取勝，而是著重衣物細節，靠設計感強烈的單品取勝。雕花與蕾絲都是法式風格的靈魂元素，宮廷風設計的墊肩外套也是經典單品，兩者搭配百褶裙都毫不違和，相互揉和成精緻優雅的穿搭風格。若想為造型增添細節，可在髮型上做出變化，運用髮夾、髮箍或絲巾提升精緻度。

▲法式優雅。（圖／12）

＃韓系簡約

有在關注韓系品牌的搭黨們，或許也會發現「百褶裙＋西裝外套」就是 2021 春夏韓風穿搭關鍵字，百褶裙的少女感與西外的中性質感，融合成和諧順眼的舒適風格。套裝式搭配又以「同色系」最受青睞，不必動腦就能穿出格調，若擔心整體過於單調，內搭上衣可靠亮色系、特殊剪裁製造亮點。

▲韓系簡約。（圖／12）

＃休閒率性

大學 T、POLO 衫也能與百褶裙搭配得出彩，帶點 Boyish 感的上衣款式，能中和百褶裙的甜味，營造出人見人愛的隨性好感。選擇上衣時，長度切記不要過長，若遮住過多裙襬，會產生腿部被截短的視覺效果，失去穿短裙拉長比例的意義。若想為造型增添趣味，也可在大學 T 內搭配襯衫，搭上白襪與皮鞋，學院風立現！

▲休閒率性（圖／12）

Dappei 結語：

甜美可愛、青春俏皮或許已是所有人對百褶裙的刻板印象，但隨著流行趨勢的流轉，今年它又被推送到你我眼前，更在一眾穿搭型人的巧思之下呈現出更多樣貌，希望各位看完這篇後，別再覺得它是未成年少女的專利了。

文字編輯：izzie

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