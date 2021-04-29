fb ig video ETtoday search mobile

「百褶裙」穿對減齡成少女！5種風格範本又甜又辣　配針織衫約會必勝

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

隨著主流影劇的形象塑造，「百褶裙」似乎已成了青春洋溢的代名詞，是日本高校劇中的女學生制服，也是歐美 YA 片裡 Queen Bee 的標配單品，雖都是元氣活力的象徵，但一款清純可人、另一款嬌氣又帶些微辛感。除了上述兩種經典風格以外，其實還有更多穿搭提案值得嘗試，本篇就整理 5 種百褶裙穿搭 style 供搭黨參考！

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

▲5種百褶裙穿搭。（圖／123

＃時髦幹練

2021 年春夏，韓國女生們不約而同穿上百褶裙，有別於歐美女孩濃烈嗆辣的風格，歐膩們將單品穿出另一種味道。若想穿出知性感，可選擇裙褶較寬的款式，不僅大大削弱女孩感，更帶出大方俐落的微熟氣質，上衣簡單搭件素 Tee、穿上及膝靴就很時髦，靴款建議避開偏 Girly 的尖頭款式，才能將率性感呈現得更為完整。春天夜晚偶爾仍會帶點寒意，套上長版西外或風衣，保暖同時也讓造型感更甚。

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

▲時髦幹練。（圖／12

＃甜美俏皮

穿搭色調隨季節輪轉而變換，是生活中的療癒儀式之一，擺脫秋冬的蕭瑟冷冽，春夏就用繽紛色彩讓心情煥然一新！淺色百褶裙十分適合搭配「馬卡龍色系」上衣，材質可選擇手感軟綿的排扣薄針織衫，若不想看上去太「乖」，記得第一顆扣子別扣，稍微露出鎖骨線條，軟萌中又帶點細緻女人味。

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

▲甜美俏皮。（圖／12

＃法式優雅

細看法國女人的穿搭，會發現她們不靠層次感取勝，而是著重衣物細節，靠設計感強烈的單品取勝。雕花與蕾絲都是法式風格的靈魂元素，宮廷風設計的墊肩外套也是經典單品，兩者搭配百褶裙都毫不違和，相互揉和成精緻優雅的穿搭風格。若想為造型增添細節，可在髮型上做出變化，運用髮夾、髮箍或絲巾提升精緻度。

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

▲法式優雅。（圖／12

＃韓系簡約

有在關注韓系品牌的搭黨們，或許也會發現「百褶裙＋西裝外套」就是 2021 春夏韓風穿搭關鍵字，百褶裙的少女感與西外的中性質感，融合成和諧順眼的舒適風格。套裝式搭配又以「同色系」最受青睞，不必動腦就能穿出格調，若擔心整體過於單調，內搭上衣可靠亮色系、特殊剪裁製造亮點。

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

▲韓系簡約。（圖／12

＃休閒率性

大學 T、POLO 衫也能與百褶裙搭配得出彩，帶點 Boyish 感的上衣款式，能中和百褶裙的甜味，營造出人見人愛的隨性好感。選擇上衣時，長度切記不要過長，若遮住過多裙襬，會產生腿部被截短的視覺效果，失去穿短裙拉長比例的意義。若想為造型增添趣味，也可在大學 T 內搭配襯衫，搭上白襪與皮鞋，學院風立現！

▲百褶裙穿搭。（圖／dappei提供）

▲休閒率性（圖／12

Dappei 結語：

甜美可愛、青春俏皮或許已是所有人對百褶裙的刻板印象，但隨著流行趨勢的流轉，今年它又被推送到你我眼前，更在一眾穿搭型人的巧思之下呈現出更多樣貌，希望各位看完這篇後，別再覺得它是未成年少女的專利了。

文字編輯：izzie

裙裝風格怎樣都穿不膩？跟著韓妞穿上 3 款長裙打造優雅的小清新氣息

裙裝也能穿的很帥氣！推薦「拼接、不規則、開衩」 3 種剪裁裙子，穿出百變風格與絕美質感！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 百褶裙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA內湖店開幕近千人排隊　餐廳不到半小時爆滿「狂搶20隻鯊鯊包」

IKEA內湖店開幕近千人排隊　餐廳不到半小時爆滿「狂搶20隻鯊鯊包」

職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重 最強「馭夫高手」星座女Top 3 ！　處女直接來硬的、溫柔雙魚更可怕 曾之喬穿深V洋裝教「塑膠袋美唇急救法」！陳庭妮每個包都藏潤唇膏 星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　 「極致灰包款」氣質滿載！LOEWE水桶吸睛　小CK、H＆M平價好入手 資生堂「百優乳霜」大罐才2050元！比母檔更便宜、鐵粉用了20瓶 史努比粉快逃阿！《花生漫畫》聯名OUTDOOR經典大包、MJ相機包好燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面