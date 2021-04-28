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「微胖女生」的顯瘦穿搭！讓目光集中在自信部位　直接視覺-5公斤

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文／Dappei

隨著天氣漸漸變熱，大家都紛紛換上輕薄的春裝，但對自己身材不滿意的女生來說，總覺得不穿件長褲或是外套遮住手臂，肉肉就會不小心跑出來 Say Hello，不知道該如何在布料的多寡和遮肉之間作抉擇。別擔心！本篇就來為大家整理「微胖女生」的 5 招春夏顯瘦穿搭術，讓你就算穿少少也能打造視覺 -5 公斤的驚人效果！

▲微胖女生顯瘦穿搭。（圖／dappei提供）

Tips 1：放大優點，縮小不滿意的地方

無論你是上身比較瘦、下身較肉肉的梨形女孩，還是手臂肉肉但下半身相對較瘦的倒三角形身材，都能透過放大優點、縮小不滿意的地方的方式來達到顯瘦效果。像是選擇短洋裝露出纖細的小腿，再搭配寬鬆的短版牛仔外套遮住在意的手臂，或是穿上露出鎖骨和胸前肌膚的方領上衣搭配長裙，都能讓人將目光全都放在你最有自信的部位，自然就不會注意到比較肉肉的地方。

▲微胖女生顯瘦穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Tips 2：A 字連身洋裝是你的好朋友

如果你是有小腹或屁股比較大的女生，就可以選擇版型偏 A 字的連身長洋裝，不僅能巧妙修飾臀部，還能完美遮住肉肉的小肚肚，絕對是最顯瘦的單品無誤！想讓穿搭更有層次，也可以在白色襯衫連身裙外面套上一件短版黑色小背心，視覺上拉長腿部線條，打造胸部以下都是腿的黃金比例！

▲微胖女生顯瘦穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Tips 3：選擇長度遮住膝蓋上方一半的短褲

大多數下半身比較肉肉的女生都是胖在大腿的位置，如果不小心買到太短的短褲，會讓大腿部分有緊繃感，讓你的腿看起來顯得臃腫。因此，建議選擇可以遮住膝蓋上方一半的五分短褲，褲口的地方也要注意寬鬆度，才能讓露出來的小腿看起來纖細又筆直。

▲微胖女生顯瘦穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Tips 4：同色系異材質更修飾身材

同色系的穿搭看起來高級又簡約，透過不同材質的搭配更可以修飾圓潤的身材，像是用雪紡洋裝搭配皮質包包和貝蕾帽，既有層次又顯瘦，將整體比例完整延伸，讓人將注意力集中在你的全身，就不用擔心不滿意的部位會被放大啦！

▲微胖女生顯瘦穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Tips 5：選擇高腰+側邊開衩的長裙

長度蓋過小腿、材質硬挺的丹寧長裙，可以說是最修飾遮肉的下身單品之一，在選擇你的命定長裙時，記得要注意長度要可以稍微露出腳踝才不會顯腿短，而側邊也可以有開衩設計，讓小腿線條在行走間若隱若現，這樣性感又顯瘦。

▲微胖女生顯瘦穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

相較冬天來說，炎熱的春夏天氣確實會增加顯瘦穿搭的難度，希望以上介紹的 5 招微胖女孩春夏穿搭術，可以讓你瘦瘦美美地度過這個夏季！

文字編輯：Nara

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 微胖, 顯瘦, 遮肉

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