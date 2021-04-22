奈良美智分水嶺作品登拍賣　鋸齒瀏海女孩超珍罕、估價是秘密

▲奈良美智2000年作品《行蹤不明》，將登上富藝斯6月8日舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣，估價未定。（圖／富藝斯提供）



記者陳雅韻／台北報導

日本藝術家奈良美智特展正在台北藝術大學關渡美術館熱烈進行中，他的作品在國際拍賣市場同樣人氣高漲，富藝斯（PHILLIPS）今宣布與保利拍賣聯手，將於6月8日舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣上呈獻奈良美智2000年創作的《行蹤不明》，那年是他藝術生涯的分水嶺，創下7.6億最高價之作也是在當時創作，富藝斯未向大眾透露估價，待有興趣投標的收藏家詢問，但因此作品的尺幅、年代和題材都是近期出現作品中的佳作，有信心拍出好成績。

奈良美智於2000年結束12年在德國探索藝術的留學生涯，返回日本，此次登上富藝斯拍賣的《行蹤不明》被視為是他繪畫技巧轉變後的標誌性作品，因為畫中身著寬鬆過大長袖綠裙、擁有鋸齒瀏海覆蓋前額與內彎髮尾的女孩，甜美中帶著任性叛逆形象，相較於他多數作品中一身短袖娃娃裝及耳下短髮的女孩，更顯珍罕。

▲徐悲鴻1924年作品《奴隸與獅》登上佳士得拍賣，創史上估價最高的亞洲作品，估價約12億6630萬元起。（圖／佳士得提供）



藝術拍賣驚人熱度，於佳士得（CHRISTIE’S）5月24日香港獨件作品專場拍賣可見一斑，端出現代寫實主義繪畫及現代美術教育的奠基者徐悲鴻1924年的巨作《奴隸與獅》，他藉由畫作弘揚兩者互相救贖的人文關懷精神，此作品2006年於佳士得香港以5300萬港幣落槌，相隔15年再登拍場，估價已飆升至3.5億港幣起（約台幣12億6630萬元起），成為史上估價最高的亞洲藝術品。

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