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倪妮搶先背上GUCCI「奶茶色」1955包　全新撞色酒神包也緊抱懷裡

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記者王則絲／台北報導

GUCCI近期話題非常多，熱賣的1955 Horsebit馬銜鍊系列包款不只帶來了全新迷你版，現在更推出了「奶茶色」，清新療癒的淡淡奶茶色調有夠燒！同時，GUUCI發表「Beloved」摯愛系列，將GG Marmont、酒神包、賈姬包⋯⋯等經典包款，通通換上寶石光澤的撞色新裝，並首次在酒神包虎頭上鑲嵌珐瑯，兩系列都由女星倪妮搶先背上示範。

▲GUCCI 1955奶茶色、摯愛系列 。（圖／品牌提供）

▲倪妮搶先背上最新「奶茶色」1955包款。（圖／品牌提供）

繼與韓星KAI的聯名泰迪熊系列，GUCCI最新《詠嘆調》時裝秀曝光與巴黎世家的世紀聯名，全都引爆話題，為慶祝一百週年，GUCCI動作不斷，最近又替熱賣的1955 Horsebit馬銜鍊包款帶來了最新「奶茶色」！屬於「奶多」的奶茶色調，清清淡淡的視覺感特別適合春夏季節，百搭又不挑人，看了倪妮的搭配更讓人難以招架。

▲GUCCI 摯愛系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI 1955奶茶色、摯愛系列 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI全新推出「奶茶色」1955系列包款。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

與此同時，GUCCI亦發表了「Beloved」經典摯愛系列，創意總監Alessandro Michele以寶石為靈感，創造出蘊含寶石光澤的全新撞色色調，包括櫻桃紅色皮革搭配玫粉色滾邊、翡翠綠色搭配墨綠色、電光藍搭配石油綠色，運用在經典包款GG Marmont、Dionysus酒神包、Jackie 1961賈姬包以及1955 Horsebit馬銜鍊包上。

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博）

▲GUCCI 1955奶茶色、摯愛系列 。（圖／品牌提供）

▲倪妮背上GUCCI Beloved系列撞色酒神包。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

尤其是倪妮身上的紅色系撞色酒神包相當值得一提，此為GUCCI首次在酒神包虎頭上鑲嵌白色珐瑯，顯得更加靈動，GG Marmont的GG扣飾亦特別以扭結紋呈現，同樣鑲嵌與皮革同色系的珐螂，散發高貴氣息，全系列包款彷彿就像是把寶石背在身上一樣搶眼。

▲GUCCI 摯愛系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI 摯愛系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI Beloved系列GG Marmont、酒神包珐瑯鑲嵌扣飾細節。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI 摯愛系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI Beloved系列撞色1955包款。（圖／記者王則絲攝）

【更多近期美包】 

延伸自先前曾引起熱潮的BURBERRY POCKET手袋，創意總監Riccardo Tisci將之變換風格以符合更多場合搭配，打造出全新POCKET手袋，不只韓女團MAMAMOO成員華莎、女星孔曉振搶著背上，就連時尚辣媽吳速玲、許路兒都跟著撞包。

保留了原先的信封式口袋設計與硬挺的提把，並把兩側與底部拉寬，呈現鞦韆包的外型，能斜背也能手提，使用起來更為方便，亦有分為迷你款與容量大升級的中型款式，除了女星們分別示範的經典黑色與棕色，還有藍色皮革款也美到冒泡。

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲華莎大曬新歡手袋，其他張照片更是「開心到模糊」。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振、Yeri也背上BURBERRY新款POCKET手袋。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo、＠yerimiese）

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲女星背BURBERRY 新款POCKET包。（圖／翻攝自IG）

▲吳速玲、許路兒演繹同款棕色POCKET手袋。（圖／翻攝自IG@5400wu、＠lurehsu）

DIOR今年春夏，將人氣包款DiorTravel化妝袋縮小成微型的迷人尺寸，可愛爆棚的模樣，令女孩們超級心動，質感的小羊皮，加上標誌性的Cannage籐格紋縫線，一如往常展現品牌經典法式優雅，包款細節的「D.I.O.R」字母吊飾依舊精緻，在簡約的輪廓透出奢華質感。

▲DIOR包開箱 。（圖／翻攝IG）

▲DIOR包開箱 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica（上圖）、Joy也搶曬DIOR迷你化妝包。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj、＠_imyour_joy）

►華莎換新歡手袋開心到頂在頭上　吳速玲撞了同款POCKET包背去嗑小吃

►GUCCI世紀聯手BALENCIAGA太有看頭！爆款手袋誕生、背景歌單被網讚爆

關鍵字：

GUCCI, 1955, Horsebit, 馬銜鍊, 酒神包, Beloved, 摯愛系列, 倪妮, 奶茶色

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