「小熊維尼麵包機」烤出笑臉吐司！配超Q麥片盒　陪你療癒吃早餐

編輯／Emily 圖／翻攝自10x10.co.kr、dtimes.jp

韓國文具10X10常推出卡通人物造型小家電和雜貨，最近他們與迪士尼的小熊維尼合作，推出了一款烤麵包機，復古風造型特別可愛，可以烤出有維尼笑臉的吐司。另外還有麥片保鮮盒、杯子等用品，讓超萌維尼攻佔你的廚房，用它們準備早餐，絕對能以愉悅心情開啟新的一天。

「小熊維尼烤麵包機」造型充滿復古感，連上面的時間旋轉鈕、按鍵也很老式，整台機身是奶油黃，底部和上面的文字則是紅色，兩側的圖案不一樣，一面是一顆呆萌的維尼大頭，另一面是排排站的跳跳虎、小豬和維尼，三隻都站得直挺挺，看起來好乖巧。烤出來的吐司會印著大大的維尼笑臉，可愛到讓人捨不得吃。

另一款是「小熊維尼麥片保鮮盒」，透明長方形盒子容量很大，上面印了黃色維尼頭像，封口部分也跟維尼一樣是黃色。裡面適合裝早餐吃的玉米片、穀片，要吃的時候不用把整個蓋子打開，從小開口就能倒出來，實用又方便，也可以用來裝米或是麵條，盒子形狀很好收納，可以輕易塞進櫃子縫縫或冰箱夾層。

其他商品還有馬克杯和圍裙，都使用鮮豔的紅色為底，配上黃色的維尼大頭，視覺上非常搶眼。杯子上的維尼俏皮的吐出舌頭，圍裙上的維尼則是超Q的毛毛材質製成。這系列每一款造型都很萌，讓人好想全部搬走，讓廚房處處都是維尼。

想蒐集更多小熊維尼周邊的話，日本迪士尼的「Fluffy Puffy植絨公仔系列」將推出兩款期間限定的「粉紅櫻花維尼公仔」，這兩隻全身變成粉紅色，看起來比平常更可愛，一隻是坐著打瞌睡的模樣，頭上還堆了一坨櫻花花瓣，另一款維尼是站著，手中捧著滿滿的櫻花，呆萌長相和粉嫩色系讓維尼粉看了超心動。

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