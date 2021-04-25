fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0426-0502　射手出現第三者、摩羯事業金錢旺到翻

>

▲ 星座（圖／奧斯提供）

20210426-0502奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1。雙子座事業運最旺！積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊。

TOP2：天秤座愛情運最旺！充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。

TOP3：巨蟹座金錢運最旺！偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作。

2.雙魚座愛情運需要留意：對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。 

3.天蠍座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

牡羊座

整體運勢★★★★★
下周牡羊朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長。

愛情運勢★★★★
一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。

事業運勢★★★★
對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。

金錢運勢★★★★
正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報。

金牛座

整體運勢★★
下周金牛朋友則顯得小心許多，因為過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響下周你的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★
對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。

事業運勢★★★
在學事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★
偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式。

雙子座

整體運勢★★★★
下周會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★
積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業運勢★★★★★
積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊。

金錢運勢★★★★
正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友。

巨蟹座

整體運勢★★★
下周巨蟹朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作也較提不起勁，面對事情不再那麼的專注。

愛情運勢★★★★
下周情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，也變得更加親密。

事業運勢★★★★★
下周更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純地想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★
偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸。

獅子座

整體運勢★★
獅子座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★
突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★
對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作喔。

金錢運勢★★
財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

處女座

整體運勢★★★
下周處女朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★
雙方情感在下周呈現停滯，重新考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業運勢★★★
將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★
偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

天秤座

整體運勢★★★★
下周天秤行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下。

愛情運勢★★★★★
充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。

事業運勢★★★★★
煩惱的工作內容下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★
正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能。

天蠍座

整體運勢★★
下周天蠍朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點會比較好。

愛情運勢★★★
下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★
下周自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現。

金錢運勢★★
正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，建議金錢方面守成就好。

射手座

整體運勢★★★★
對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒射手朋友的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時要多注意。

愛情運勢★★★
感情方面的爭執狀況開始存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己。

事業運勢★★
面對學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

摩羯座

整體運勢★★★★
下周摩羯朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。

愛情運勢★★★★
雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。

事業運勢★★★★★
在學事業方面也顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

水瓶座

整體運勢★★★
不滿足的感覺將充斥在下周水瓶朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些機會。

愛情運勢★★★
對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你下周要注意一下。

事業運勢★★
學事業方面下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌。

金錢運勢★★
正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財多注意。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚座的朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈。

愛情運勢★★
對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱需多留意。

事業運勢★★
面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★
正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議唷。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「5星座女」娶到像中樂透！婚後超旺夫，你進榜了嗎？

「5星座女」娶到像中樂透！婚後超旺夫，你進榜了嗎？

男人最愛情話Top 5　「我愛你」跌出榜外，第1名甜到心坎裡

男人最愛情話Top 5　「我愛你」跌出榜外，第1名甜到心坎裡

出現這5種心態代表你「單身太久」　愛情絕緣體超有共鳴

出現這5種心態代表你「單身太久」　愛情絕緣體超有共鳴

6款「精品皮夾」媽媽收到會開心！LV、GUCCI老花　萬元左右好入手 星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減脂運動」練出超辣腹肌＋美背 男生不懂沒關係！春天就是要穿小碎花　3種「微甜搭配法」必學 Seiko潛水錶奪德國設計大獎　開獎前早賣光了 柴柴、貓咪來比誰可愛！「狗蛋吐司」與「度假潮貓」分不出勝負 頭髮掉不停「一夜老10歲」　4種壞習慣還不快戒 星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面