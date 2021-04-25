奧斯塔羅12星座一周運勢0426-0502　射手出現第三者、摩羯事業金錢旺到翻

20210426-0502奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1。雙子座事業運最旺！積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊。

TOP2：天秤座愛情運最旺！充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。

TOP3：巨蟹座金錢運最旺！偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作。

2.雙魚座愛情運需要留意：對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

3.天蠍座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

牡羊座



整體運勢★★★★★

下周牡羊朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報。

金牛座



整體運勢★★

下周金牛朋友則顯得小心許多，因為過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響下周你的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。



事業運勢★★★

在學事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式。

雙子座



整體運勢★★★★

下周會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業運勢★★★★★

積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友。

巨蟹座



整體運勢★★★

下周巨蟹朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作也較提不起勁，面對事情不再那麼的專注。

愛情運勢★★★★

下周情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，也變得更加親密。

事業運勢★★★★★

下周更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純地想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★

偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸。

獅子座



整體運勢★★

獅子座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作喔。

金錢運勢★★

財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

處女座



整體運勢★★★

下周處女朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，重新考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業運勢★★★

將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下。

愛情運勢★★★★★

充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。



事業運勢★★★★★

煩惱的工作內容下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★

正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點會比較好。



愛情運勢★★★

下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★

下周自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現。



金錢運勢★★

正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，建議金錢方面守成就好。

射手座



整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒射手朋友的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時要多注意。

愛情運勢★★★

感情方面的爭執狀況開始存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己。

事業運勢★★

面對學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

摩羯座



整體運勢★★★★

下周摩羯朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。



愛情運勢★★★★

雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。



事業運勢★★★★★

在學事業方面也顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

水瓶座



整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在下周水瓶朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些機會。



愛情運勢★★★

對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你下周要注意一下。

事業運勢★★

學事業方面下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財多注意。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚座的朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈。



愛情運勢★★

對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱需多留意。

事業運勢★★

面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。



金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議唷。

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