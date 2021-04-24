那那大師「鬼吼鬼叫」讓全世界興奮！公開成功YouTuber的必備條件

翻開各種心靈雞湯勵志書籍，幾乎每一頁都在無所不用其極告訴大家：想成功就要遵守這幾大法則、30歲以前一定要達到這些目標、想完成夢想就要跪的趴的甚至狗爬的...令人忍不住納悶，難道沒有照著書去做，就只能以「失敗」蓋棺論定嗎？

「誰規定的？」人氣 YouTuber 那那大師霸氣告訴 Wazaiii。即使走到關鍵年齡，他也不惜拋下包袱硬來個急轉彎，就是要做自己熱愛的事。如果還在摸索也不要緊，那那大師也不是天生就知道自己的舞台在哪，人總要不停去試。誰知道呢？說不定下個讓全世界興奮的人就是你！

浮誇明星其實是阿宅？

「有人說你很『浮誇』，你的想法是？」

『是大家太保守，覺得平常審美觀以外的事物太奇怪，很害怕大膽的用色。大家不應該設限，就像小孩子畫畫一樣，用色很大膽，但是大人畫畫相對保守了。所以我一點都不浮誇，大家太過普通了。』

「從小就放很開嗎？」

『小時候就是電視兒童，任何娛樂綜藝類都一定看！娛樂新聞、娛樂百分百...沒一個沒看過。以前就不停嚷嚷「我要當明星」，在路上會莫名其妙大唱歌，無時無刻都有表演慾！現在當然不可能像以前這麼白目，可是我沒有背離小時候想做的事情，還是很享受音樂。』

「還記得你的『首度正式登台』？」

『有次老師差點把我逼死，覺得我那麼愛表演就表演給同學看啊，還說不跳同學就無法下課，根本就沒人想看！那時候才知道原來自己這麼愛表演，所以才會被 cue，我也非常 enjoy！』

「平常怎麼練歌？」

『會在健身房跑步的時候練，我很有羞恥心，怕別人聽到，所以會選很少人的那一區。』

「工作、跑步之餘還會做什麼？」

『就一個人看電影、聽音樂．我超級愛跟自己相處，要有自己的空間才有安全感，一點也不愛出去玩。最怕很多人不熟的攤，就算有10點前就想回家，我一年才唱不到兩、三次 KTV，根本不愛 social。』

不去想如果，找到熱忱才算數

「畢業後就知道要朝演藝之路發展嗎？」

『大學念機械系時很迷惘，知道我在讀書，但不知道未來要幹嘛。畢業後做保險就是八年，我很愛催眠自己，一直相信要不停晉升，真正做到的時候，發現其實沒多了不起。那時候在保險業也認識了 CC 謝昕璇，她不停跟我說：「你就是一個明星，不要待在保險業！」聽久好像真的是這樣，所以就 try 了，慢慢找到現在這條路。』

「印象最深刻的演出是？」

『曾經受邀到《覺醒音樂祭》表演，那時候剛做網紅不到兩三個月，真的是第一次、完完全全對外的舞台經驗，也沒想過有人會在下面這麼快樂跟我合拍。我在那邊自以為自己的演唱會，還唱庾澄慶的《愛到底》～～這樣子，大哭一場像神經病，我真的很噁心哈哈哈。』

「跨入30歲時轉職不會焦慮嗎？」

『那都是社會框架給我們設定30歲一定要怎樣，誰規定的？但也謝謝這些框架導致我思考，天啊我也要30歲了，該去找自己真的想做的事情。』

「有沒有想過要放棄？」

『曾經將近三年都失去聲音，吞口水都是血的味道，真的天崩地裂。但也沒想過其他可能性，我就是一個不會去想如果的人，不會發生的想也沒用。我也懷疑過自己，訪問歌手的時候是不是已經沒那麼有熱忱了，這時就會靜下心回頭看看自己的影片，找回初衷。』

「認為自己算成功嗎？」

『人要比較真的沒完沒了！現在的成績擺在3年前正要踏入網紅那一時候，我一定覺得「天啊怎麼那麼棒！」，可是現在會想「怎樣才可以更好？」所有事都一體兩面，可是一定要保持熱忱。人在找到熱愛的事情前都不算有成就。這對正在執行夢想的工作者來說很重要，不能忘本。』

不小心葛屁前，想到什麼就做吧

「如何構思自己的影片？」

『想到甚麼就拍甚麼，以前其實都沒有人看啊！我想到甚麼就一定要去做，做了再說，沒在囉嗦。就是各方嘗試，結果音樂這條線中了，一開始也沒想到要做這個，原來很多人想聽我唱歌鬼吼鬼叫欸，也太好了，我根本就熱愛音樂！』

「成功的 YouTuber 必備條件是？」

『每個人有自己成功的方式，絕對不只有一個元素。我很熱愛工作，也的確要盯流量數字，但如果只是為了這個絕對不會開心。我到現在影片還是自己剪，那都是我的寶貝，希望它有最完整的面貌。我每次都會問自己「喜不喜歡這個主題？」，喜歡才有想做的動力，去和真的熱愛這個藝人和音樂的粉絲心靈交流。對企業家來講它的效益就是屎，少的跟甚麼一樣，但這是我選擇的。我已經33歲不是小孩子，人生無常，如果在努力追數字的過程中不小心葛屁了，那得到了甚麼？生活還過得去、又可以滿足我的心靈就很棒很幸運了。追求現在的腳步就好。』

「萬一粉絲有意見？」

「不聽啊（笑）。好的意見跟我 match 就會去做。但心裡一定要先踏實。以前就喊過自己的「誓約」：「真心」擺在第一順位，再放上「溫暖」，並用「熱情」去支持。這些理念也支撐我的頻道和演藝方向到現在。我早就知道不能討好每一個人，面對拒絕覺得再正常不過了。我也學習到站在不同立場去看待事情，發現自己沒有百分之百是對的，就不會那麼受傷。』

「開了 YouTube 頻道到現在，心態上有什麼變化？」

『成為公眾人物就必須尊重麥克風，講的每一句話都是有責任在。現在能體諒每一個不同身分的人，他們不同的辛苦、背後的故事，不可以只看到表面就去判斷一切。』

「現在很多年輕人也想成為 YouTuber、KOL，你的建議是？」

『首先要知道這本來就不簡單，也許很幸運某支影片會中，曇花一現也是有可能的。所以在冒出頭前，最重要是「讓媒體想要轉發」，這是最實際的，和一般人一樣就沒有意義。可以去看大媒體都轉什麼樣的影片，去想像、去做出聲量，才有辦法真的做起 YouTuber。』

沒有包袱闖一回

「你的偶像是？」

『影響我最大的人生觀是 ASOS。他們特立獨行，給我很多力量，也從他們身上懂得如何去尊重多元的存在。很期待以後跟他們合作！緣分沒到沒關係，但我一直覺得跟藝人偶像合作，除了圓夢之外，更重要的是，希望透過我們的合作，喚醒更多人對藝人的愛。』

「人生第一張專輯是？」

『徐懷鈺的！小時候都跟著姐姐聽老歌。徐懷鈺第一張《飛起來》是姐姐跟朋友借回來聽，那時候覺得「天啊也太好聽了吧！」就被圈粉。之後我就去預購第二張《向前衝》，就是太想聽了！』

「家人帶給你什麼靈感或影響？」

『靈感其實沒有欸，他們真的很普羅大眾，個性也沒有我這麼鬧。不過我家人很棒的地方是：我做任何事情，他們都不會出什麼聲音，就算聯合一起也是白忙，我太知道要幹嘛了，他們也只能無條件全力支持我。家人其實都知道，每個人都是自由而奔放的個體，都有自己選擇的權利。我們都是成年人，做任何事都會為自己負責。』

「有曾因為性向而和家人抗爭嗎？」

『過去媽媽沒辦法接受這樣的身分，我也很擔心自己不孝，可是我不可以被「不孝」綁住人生，我意識到：「天啊！不可以再這樣子！」想要沒有包袱的活著，所以決定闖闖看。早期我們有為了這個抗爭過，不過她現在 ok 了，也可能沒有，但她必須要走出框架，因為社會就是演化成這個狀態。』

「也經歷過自我掙扎嗎？」

『以前真的會很納悶，自己是不是真的生病了？我就會硬要去喜歡一個女生，現在想想就好想把自己的喉嚨掐住，就是沒辦法！現在社會真的好很多，以前弱勢少數族群的朋友，真的會因此否定自己，甚至離開這個世界。很幸運現在有人可以告訴我們這沒有錯。』

沒有天賦這回事

「找不到熱愛的事情怎麼辦？」

『沒有人規定這輩子一定要轟轟烈烈。太多心靈雞湯告訴我們要去追求夢想，但你也可以過得超無聊。很多人會擔心這個那個，但只要以不傷害人為前提，你都可以試著去做，就這麼簡單。很多人會停留在「想」，想個屁啊！做了發現不喜歡？那太棒了，至少你知道自己不喜歡什麼。』

「如果喜歡做的事不能當飯吃？」

『這不是很正常嗎？殺出一條血路就是這麼難，更要栽培自己、做到最好。』

「有人認為對喜歡的事情沒有天賦，你的看法是？」

『我一出生邊走邊爬就喜歡表演，我也喜歡畫畫，所以又去學平面設計。如果跟我一樣，發現自己某個小點在萌芽，就用盡任何方式去栽培它吧。世界上沒有「天賦」這件事，都是從小的累積，我如果從小沒聽那麼多音樂，現在也沒辦法聊那麼多。如果要付出更大的努力才能做到，就去學吧。沒有一個人有天賦，我們都是學來的。』

「你想對十年前的自己說？」

『十年前我真的很白目欸！那時候一定聽不下去。青春時期的性格就是人生未來大方向，只是後來的修練可以使本性更漂亮。所以沒什麼好講，不如自己經歷。不用覺得現在很糟、很慘，沒有人會順遂一輩子，那些苦痛都是正常的。」

「十年後呢？」

『身體健康最重要，也希望我還是一個好的、對社會有影響力的人。』

「你希望用麥克風發揮什麼影響力？」

『我真心希望世界上每一個人都可以相信自己存在的價值。人就這麼一輩子，不用多了不起，一定要做自己最想做的事。不過還是要謹慎思考，雖然一直說做了再說，但任何選擇都有代價，沒辦法接受就為了這個代價繼續活著吧，這是你選擇的。』

後記

我本身就是那那大師的忠實粉絲，這次能有機會訪問到他，真的非常興奮！每次點開影片都會讓我笑到岔氣，非常佩服他總有源源不絕的幽默。看完他不怕別人評價的「廣嗨」演出，煩惱都會一掃而空。得知每支影片都是他親自一手剪出來的時候更是驚訝，現在還會自己剪片的 YouTuber 應該屈指可數了吧？

那那大師說，「自在」、「溫暖」、「熱情」，這三個詞是他以前花錢去上潛能開發課程時，對自己的信心喊話。別人聽起來可能會覺得空泛，以為他是不是又被哪個 seafood 給洗腦，但經過一整天專訪與拍攝相處下來，我可以感受到，這些特質在他身上是很真實的。不管在 KTV 拍照、或在西門町街頭和不認識的路人 K 歌，那那大師都能輕易讓大家感染他的歡樂！（有趣的是，他說私底下很喜歡一個人獨處，反差是不是超大！）

沒有包袱、沒有框架，沉浸自己所愛的那那大師就是這樣去闖，才得以散發光芒。沒有誰規定人天生就要做什麼，或是不能做什麼。如果「成功」代表要討好這個世界，那我寧願在擁抱熱忱的路上跌跌撞撞，儘管在別人眼中不全然「正確」，但過程中學到的絕對比成功要來得珍貴。

Editor / 責任編輯：陳暘 Eric Chen（@eric_yang_chen）

◎Photo Via：陳書海（@oceanchenstudio）

◎Video Via：王沛宸（@soulsweet0714）

◎Special Thanks：任犀（@punk105）、Brady（@warm_brady_art）、薛琳達、奇奇（@so.oc）、小潘（@s3550512000）

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