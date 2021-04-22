fb ig video ETtoday search mobile

莫允雯談戀愛和挑包一樣「以前很衝動」　金牛座最愛「GC包」一包好多用

>

記者王則絲／台北報導

女星莫允雯近期攜手小8歲年下男吳念軒合作演出新劇《戀愛是科學》，上演姐弟戀，今出席義大利皮包品牌GIANNI CHIARINI（簡稱GC）新品發表，自曝「談戀愛就和挑包包一樣，以前很衝動。」現在則是會經過深思熟慮才下決定，而秉持金牛座精打細算的本性，莫允雯最喜歡GIANNI CHIARIN本季的兩大實用包款，「我對於任何可以一物二用的東西我就會守不住，好划算喔！」

▲莫允雯出席Gianni Chiarini新品發表。（圖／品牌提供）

▲莫允雯藉活動訪問機會撇清姐弟戀傳聞。（圖／品牌提供）

莫允雯近期因與同劇演員吳念軒傳出緋聞，便剛好趁此機會撇清謠傳的姐弟戀：「真的沒什麼！」她也提到對於姐弟戀的看法，「我覺得歲數不是重點，有些弟弟可能比你小個三四歲，但是他很成熟；有些可能比你大個三四歲，他一樣幼稚。」所以還是看對方的成熟度與個性契不契合。

▲莫允雯。（圖／品牌提供）

此外，莫允雯也自曝：「挑包包跟感情一樣 ，以前很衝動，感覺來了就對了，現在就是要給自己多一點時間去感受。」以前毫不考慮得收集許多時髦小廢包，後來想想覺得其實有些浪費，現在每一季只往一個方向去尋找想要的單品，且至少考慮一個禮拜，「現在就是見好就收，這樣才是長大！」、「如果我對它一個禮拜後還有Fu，才會買。」

▲莫允雯出席Gianni Chiarini新品發表。（圖／品牌提供）

▲▼莫允雯 包款新品發表會。（圖／記者張一中攝）

▲莫允雯秉持金牛座精打細算本性，最喜歡可一包二用的GIANNI CHIARINI Memory皮革編織包，並示範兩種顏色與背法。（圖／品牌提供、記者張一中攝）

像是這一季莫允雯最想要的是皮革包款，GIANNI CHIARINI本季推出的Memory皮革編織包就成為她的第一名，皮革手感非常柔軟，設計充滿波希米亞的浪漫風情，重點是除了可用皮革鍊帶肩背外，還可以對摺起來變成一顆慵懶率性的手拿包。

▲▼莫允雯 包款新品發表會。（圖／記者張一中攝）

▲另一款Asia草編拼接手提包也可以「一包二用」。（圖／記者張一中攝）

另一款Asia草編拼接手提包亦有兩種背法，側邊有皮革短提把、兩面則有草編肩背提把，非常適合夏季的穿搭。兩款「一包兩背」的手袋超對莫允雯這個金牛座精打細算的胃口，「我對於任何可以一物二用的東西我就會守不住，好划算喔！」

▲GC包夏季。（圖／記者王則絲攝）

▲GC包夏季。（圖／記者王則絲攝）

▲更多春夏季節百搭的草編、田園風格包款。（圖／記者王則絲攝）

►倪妮搶先背上GUCCI「奶茶色」1955包　全新撞色酒神包也緊抱懷裡

►大霈品味家具全靠「拾荒」而來　加碼透露「撿到好東西」的秘密地點

關鍵字：

莫允雯, Gianni Chiarini, GC包, 戀愛是科學, 姐弟戀, 金牛座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

營養師曝8種越吃越年輕的「抗老食物」！第4種女生都很愛 1分鐘韓系浪漫編織公主頭　只要橡皮筋就可以輕鬆搞定 BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網 換季白T就發黃！6個保養小技巧　讓你每次穿都像新買的白又亮 李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光 玄彬起床萌樣「老婆視角」全曝光　剪了顆「瓜呆頭」也能超帥！ 低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面