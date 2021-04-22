莫允雯談戀愛和挑包一樣「以前很衝動」　金牛座最愛「GC包」一包好多用

記者王則絲／台北報導

女星莫允雯近期攜手小8歲年下男吳念軒合作演出新劇《戀愛是科學》，上演姐弟戀，今出席義大利皮包品牌GIANNI CHIARINI（簡稱GC）新品發表，自曝「談戀愛就和挑包包一樣，以前很衝動。」現在則是會經過深思熟慮才下決定，而秉持金牛座精打細算的本性，莫允雯最喜歡GIANNI CHIARIN本季的兩大實用包款，「我對於任何可以一物二用的東西我就會守不住，好划算喔！」

▲莫允雯藉活動訪問機會撇清姐弟戀傳聞。（圖／品牌提供）

莫允雯近期因與同劇演員吳念軒傳出緋聞，便剛好趁此機會撇清謠傳的姐弟戀：「真的沒什麼！」她也提到對於姐弟戀的看法，「我覺得歲數不是重點，有些弟弟可能比你小個三四歲，但是他很成熟；有些可能比你大個三四歲，他一樣幼稚。」所以還是看對方的成熟度與個性契不契合。

此外，莫允雯也自曝：「挑包包跟感情一樣 ，以前很衝動，感覺來了就對了，現在就是要給自己多一點時間去感受。」以前毫不考慮得收集許多時髦小廢包，後來想想覺得其實有些浪費，現在每一季只往一個方向去尋找想要的單品，且至少考慮一個禮拜，「現在就是見好就收，這樣才是長大！」、「如果我對它一個禮拜後還有Fu，才會買。」

▲莫允雯秉持金牛座精打細算本性，最喜歡可一包二用的GIANNI CHIARINI Memory皮革編織包，並示範兩種顏色與背法。（圖／品牌提供、記者張一中攝）

像是這一季莫允雯最想要的是皮革包款，GIANNI CHIARINI本季推出的Memory皮革編織包就成為她的第一名，皮革手感非常柔軟，設計充滿波希米亞的浪漫風情，重點是除了可用皮革鍊帶肩背外，還可以對摺起來變成一顆慵懶率性的手拿包。

▲另一款Asia草編拼接手提包也可以「一包二用」。（圖／記者張一中攝）

另一款Asia草編拼接手提包亦有兩種背法，側邊有皮革短提把、兩面則有草編肩背提把，非常適合夏季的穿搭。兩款「一包兩背」的手袋超對莫允雯這個金牛座精打細算的胃口，「我對於任何可以一物二用的東西我就會守不住，好划算喔！」

▲更多春夏季節百搭的草編、田園風格包款。（圖／記者王則絲攝）

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