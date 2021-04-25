布置房子「5樣家具」其實不值得買！已經有的也可以先丟了

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布置居家空間是一門學問，因為家具、擺飾經常分批購買，偶爾還會看到喜歡的東西就衝動消費，全部擺在一起要呈現出協調感其實很困難。想要把家裡打造成喜歡的氛圍，就趕快來參考專業室內設計師的建議，這裡分享了5樣其實「不值得購入的家具飾品」，以後要買之前可要先三思，要是家裡已經有了，也可以考慮汰舊換新。

1.沒有意義的裝飾品

家裡留白的牆壁、空出來的櫃子，常會用一些裝飾品來填補，但如果只挑外型好看的，總覺得少了些什麼，看久容易厭倦，擺在那裡也只會積灰塵。所以裝飾品應該選一些真的能啟發自己，或對自己具有特殊意義的物品，這樣不僅能裝飾，也能讓家中充滿生命力。

2.過大的沙發椅

沙發椅是個一定要慎重考慮再購買的物品，因為體積龐大，如果沒思考清楚，就可能會佔據家中很大的位置，既沒有辦法丟掉，也很難運用剩餘的空間，讓人十分困擾。所以在挑選時，除了寬敞、舒適，也記得留意尺寸，可以試著挑選比較輕巧或具設計感的款式。

3.厚重的單色窗簾

窗簾很容易影響空間氛圍，如果選擇太厚重的款式，會讓房子看起來死氣沉沉，單一的色調雖然好搭配，卻很沉悶、無聊。所以在挑選時可以試看看輕薄的材質，讓光線適當的透進來，整個家中就會充滿生氣，上面如果印了好看的花紋、圖樣也有加分效果。

4.沒特色的地毯

地毯和窗簾很類似，都是能瞬間轉換空間氛圍的家具，要是只選擇保守牌，會看起來非常單調，所以挑選時可以大膽一點，嘗試看看有特殊花樣或不同顏色的款式，選對了就能讓家裡煥然一新。

5.填補空位的櫃子

家裡有一些零碎的空間，會讓人很想用櫃子補齊，但硬塞進去，可能會越擺越亂，視覺上很不美觀。室內設計師就建議，可以讓空間適當的留白，當有空位時不用急著用櫃子填補，空下來反而會看起來更整齊、乾淨。

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