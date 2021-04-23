亮・珠寶／蛇項鍊不可怕還超時髦！　Boucheron長墜還可變髮夾

▲模特兒佩戴Boucheron Serpent Bohème系列頸鍊，752,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

一般人對蛇的印象未必都是正面的，但在珠寶的世界裡，蛇可是時髦的代表，最有名的設計當屬Boucheron（寶詩龍）Serpent Bohème系列與寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列。Boucheron巧妙以水滴造型象徵蛇首，搭配精雕細琢的黃金鱗片，打造一件一件吸睛珠寶，最新力作長墜項鍊甚至大玩變身，可變成短鍊或髮夾，增添穿搭樂趣。

▲Boucheron Serpent Bohéme系列手鐲可清楚欣賞蛇鱗紋圖案，2,560,000元。

Serpent Bohème系列於1968年誕生，經典元素包括金珠滾邊勾勒出象徵蛇首的水滴造型，鋪鑲鑽石或彩色寶石增添亮點，翻到珠寶背面可見讓光線可穿透寶石的蜂巢留空結構，而在戒環或手鐲上還可見到工匠精心雕琢的鱗片紋雕刻，Boucheron沒忘了系列名還有「Bohème」一字，特別採用扭結鍊突顯珠寶的波西米亞風情。

▲模特兒戴Boucheron鑲嵌19.63克拉鑽石的Serpent Bohème系列項鍊4,390,000元，以及流蘇裝飾的Pompon手鍊2,110,000元。

▲Boucheron Serpent Bohème系列吊墜項鍊（左起），底部墜飾可拆卸變為一款稍短的項鍊與髮夾，1,000,000元。



近期Boucheron再壯大Serpent Bohème系列陣容，推出耳釘等日常容易穿搭的作品，最受矚目是8顆大小不一、鑲嵌鑽石的水滴造型如瀑布般垂墜而下，底部的墜飾可自由拆卸，轉換為一款稍短的項鍊與一個精緻髮夾；再華麗一些還有扭轉型設計的開口式頸鍊，以及水滴繞成圈的奢華版項鍊或流蘇手環。

▲Boucheron Serpent Bohème系列白K金鑲鑽耳釘（左）366,000元，圈式耳環500,000元。



寶格麗自1940年代起以蛇為主角創作Serpenti系列，從具象設計到抽象作品均備，當中容易在日常穿搭的Serpenti Viper系列戒指與鍊墜，即以抽象的幾何造型構成蛇鱗圖案，繞成圈演繹蛇形曲線，鑲嵌鑽石或孔雀石、縞瑪瑙等寶石聚焦。

▲寶格麗Serpenti Viper白K金鑽石單圈戒指（左）214,600元，玫瑰金鑽石墜鍊200,400元。（圖／寶格麗提供，以下同）

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