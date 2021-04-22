搶逛全台最大BALENCIAGA！獨賣「忠孝東路包」超親切　亮點一次看

▲搶逛BALENCIAGA（巴黎世家）微風信義專賣店 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

人來人往的信義街頭，BALENCIAGA（巴黎世家）微風信義專賣店終於開幕，此次迎來全台最大佔地115坪概念店，超簡潔的工業風搭配通透玻璃，吸引行人目光，《ET FASHION》搶先直擊逛店，同步公開必買單品，看完一篇秒生火！

▲BALENCIAGA微風信義全新概念店改裝完成，成為全台最大店，佔地約115坪 。（圖／記者鮑璿安攝）

BALENCIAGA全台共計6間店面，隨著位於微風信義的全新概念店改裝完成，成為全台最大店，佔地約115坪，男女裝與童裝系列、配件、鞋款應有盡有，結合品牌獨有的「巴黎世家灰」與銀色系配色空格，打造無邊際感的地板與牆面，以斑駁挑色的混凝土與玻璃層板錯落鋪設而成，逛街之餘更有設計感。

▲專為微風信義打造的「Everyday Tote托特包」，限量12顆。（圖／品牌提供）

為迎接此次的全新概念店，專為微風信義打造的「Everyday Tote托特包」絕對是必買商品，以簡潔字樣書寫地標位置，清晰可見的「Taipei，Taiwan」以及忠孝東路字樣超有熟悉感，包款大容量也貼心夠放，且限量12顆晚來就錯過。

▲獨賣的Neo Classic Used復古版包款同樣是重點單品 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）



另外，該店獨賣的Neo Classic Used復古版包款同樣是重點單品，沿用新機車包的經典設計，運用做舊工藝，打造出仿若歷經多年使用後的自然做舊感，連手柄和拉錬都仿佛使用多年，以小牛皮和金屬五金配件增添質感，加上標識橡膠鑰匙扣，讓人不愛都難。

▲春夏季服飾單品圍繞永續環保，獨特做舊感和男女同穿依舊是重點 。（圖／品牌提供）

春夏季服飾單品則圍繞永續環保展開，表現在多樣化、男女同穿的單品上，人造羊毛浴袍、層疊式絲綢睡衣套裝，經過了拼接手法，是睡衣也可以是套裝，讓家居服也能穿到不同場合；巨大廓形的西裝外套誕生了，不再局限性別，而是男女都能同穿，為的就是節省原料，降低產品生產中款式過剩的問題。