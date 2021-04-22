fb ig video ETtoday search mobile

敦南誠品門面拆除　近千人留言哭哭「青春的回憶再會了」

>

▲敦南誠品門面拆除。（圖／張哲生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲張哲生粉專PO出最新照片，表示敦南誠品門面已拆除，釣出一堆網友的懷念。（圖／張哲生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡惠如／綜合報導

去年5月底正式熄燈的敦南誠品書店，其所在的「國泰敦南大樓」，即將於6／1開始正式拆除工程，今（4／22）文史工作者張哲生在粉專貼出照片，照片內怪手已經開始拆除該大樓入口處，也就是以前敦南誠品書店的門面，又再次喚起民眾回憶，不但短短2小時就累積網友近千人的「哭哭」，還有破百則網友留言，大嘆「青春的回憶再會了」。

▲敦南誠品門面拆除。（圖／張哲生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲敦南誠品門面拆除，本圖為張哲生4／22拍攝。（圖／張哲生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

敦南誠品於去年5／31正式熄燈，結束了在仁愛圓環周邊長達30年的營運歷史，持續超過20年的24小時書店燈火，也在當時關燈熄滅，熄燈當天書店湧進大批人潮，陪著敦南誠品書店直到午夜12點，民眾頂著大雨，最後一起說著「敦南誠品，晚安。」其後24小時書店營運轉移至信義店。

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 誠品敦南熄燈 。（圖／記者張一中攝）

▲敦南誠品最後營業日，大批民眾湧進誠品，一起在午夜倒數。（圖／記者張一中攝）

文史工作者張哲生今在粉專貼出國泰敦南大樓最新照片，怪手已經將以前的誠品書店入口屋簷拆除，張哲生也感嘆的留言表示「敦南誠品開拆了，回憶過去⋯⋯」引發眾多網友共鳴，兩小時就累積近4000名網友按下心情圖示。

不少網友大嘆回憶不再，又再次喚起許多人的年輕時光，網友也留言表示「誠品敦南真的無可取代」、「我的學生時期，再也回不去了」、「誠品真的是我的青春回憶啊」、「掰掰，漂亮的敦南」、「我生平第一次買書的地方」，也有人聯想起4／26即將收攤的IKEA敦北店，表示「敦南誠品，敦北宜家，時代的結束」。

▲▼誠品敦南店租約到期，將於2020年吹熄燈號結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

▲原本的國泰金融大樓敦南誠品書店入口。（圖／記者湯興漢攝）

敦南門市對誠品意義重大，所處的該建築「國泰敦南大樓」，也是國泰集團的「起家厝」，在2019年5月初，正式通過台北市政府大樓新建案環評，等同也宣告敦南店的結束，據悉重新建造的敦南金融大樓，預計規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將規劃餐飲、金融與零售服務業種。

敦南誠品開拆了 回憶過去⋯⋯ 2021年4月22日午後3時，張哲生攝於臺北市大安區安和路和敦化南路口。

張哲生發佈於 2021年4月22日 星期四

關鍵字：

敦南誠品, 誠品書店, 信義誠品, 24小時書店, 全日書店, 誠品敦南, 熄燈敦南, 張哲生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

營養師曝8種越吃越年輕的「抗老食物」！第4種女生都很愛 1分鐘韓系浪漫編織公主頭　只要橡皮筋就可以輕鬆搞定 BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網 換季白T就發黃！6個保養小技巧　讓你每次穿都像新買的白又亮 李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光 玄彬起床萌樣「老婆視角」全曝光　剪了顆「瓜呆頭」也能超帥！ 低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面