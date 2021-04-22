敦南誠品門面拆除　近千人留言哭哭「青春的回憶再會了」

▲張哲生粉專PO出最新照片，表示敦南誠品門面已拆除，釣出一堆網友的懷念。（圖／張哲生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡惠如／綜合報導

去年5月底正式熄燈的敦南誠品書店，其所在的「國泰敦南大樓」，即將於6／1開始正式拆除工程，今（4／22）文史工作者張哲生在粉專貼出照片，照片內怪手已經開始拆除該大樓入口處，也就是以前敦南誠品書店的門面，又再次喚起民眾回憶，不但短短2小時就累積網友近千人的「哭哭」，還有破百則網友留言，大嘆「青春的回憶再會了」。

▲敦南誠品門面拆除，本圖為張哲生4／22拍攝。（圖／張哲生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

敦南誠品於去年5／31正式熄燈，結束了在仁愛圓環周邊長達30年的營運歷史，持續超過20年的24小時書店燈火，也在當時關燈熄滅，熄燈當天書店湧進大批人潮，陪著敦南誠品書店直到午夜12點，民眾頂著大雨，最後一起說著「敦南誠品，晚安。」其後24小時書店營運轉移至信義店。

▲敦南誠品最後營業日，大批民眾湧進誠品，一起在午夜倒數。（圖／記者張一中攝）

文史工作者張哲生今在粉專貼出國泰敦南大樓最新照片，怪手已經將以前的誠品書店入口屋簷拆除，張哲生也感嘆的留言表示「敦南誠品開拆了，回憶過去⋯⋯」引發眾多網友共鳴，兩小時就累積近4000名網友按下心情圖示。

不少網友大嘆回憶不再，又再次喚起許多人的年輕時光，網友也留言表示「誠品敦南真的無可取代」、「我的學生時期，再也回不去了」、「誠品真的是我的青春回憶啊」、「掰掰，漂亮的敦南」、「我生平第一次買書的地方」，也有人聯想起4／26即將收攤的IKEA敦北店，表示「敦南誠品，敦北宜家，時代的結束」。

▲原本的國泰金融大樓敦南誠品書店入口。（圖／記者湯興漢攝）

敦南門市對誠品意義重大，所處的該建築「國泰敦南大樓」，也是國泰集團的「起家厝」，在2019年5月初，正式通過台北市政府大樓新建案環評，等同也宣告敦南店的結束，據悉重新建造的敦南金融大樓，預計規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將規劃餐飲、金融與零售服務業種。