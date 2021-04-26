聲寶「捕蚊神器」1288元→699元　模擬體溫吸蚊蟲、晚上終於睡安穩

文／C編

夏天即將到來，蚊蟲也變得很多，只有電蚊拍還要找尋蚊子的下落，每每一關燈睡覺蚊子又出現，反反覆覆總是讓人睡不好，購物網站「Her和她」推出「SAMPO聲寶 吸入式UV捕蚊」（全新福利品）原價1288元、特價699元，超級划算，而且外型簡約，是一大加分。

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▲SAMPO聲寶 吸入式UV捕蚊（全新福利品）原價1288元、特價699元。點我購買。



聲寶吸入式UV捕蚊採用365nm的誘蚊光波，吸引蚊子靠近機器，因為這波長是最容易吸引蚊子、蒼蠅、飛蛾或是果蠅等的波長，並且模擬人體的體溫，增強蚊蟲對於機器的吸引力，可以更加容易捕捉到蚊蟲。

▲蚊子叮咬很惱人。（圖／pexels）



聲寶吸入式UV捕蚊燈採用UV LED燈，壽命長達20000小時，360度無死角的設計，並有強效風扇產生氣流，吸蚊效果更加倍，下方的防逃脫網，讓儲蚊盒中的蚊子被抓住之後，可風乾脫水，過程無化學藥劑、高壓電網，安全性提升。

由於一鍵就可以啟動整個捕蚊程序，十分方便，可設定4、6、12小時的定時開關設置，適用於約15坪的空間，建議放置於高度80cm到120cm的地方，無風、無強光的環境使用，效果更佳。

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「Her和她」推出「SAMPO聲寶 吸入式UV捕蚊」（全新福利品）原價1288元、特價699元，只要花不到千元的價格就可以減少被叮咬，晚上也能換得好眠。