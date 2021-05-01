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聲寶「美型電扇」才1580元！安靜降噪、7段風量　還很省電

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文／C編

夏天即將到來，天氣越來越熱，家裡的電風扇夠嗎？購物網站「Her和她」推出「SAMPO聲寶 14吋 7段速微電腦遙控DC直流電風扇 SK-FD14DR」，原價1988元、特價1580元，有著純白的外型，簡單好看，與冷氣一起使用，或是單吹，都夠涼爽，而且還有節電效果，絕對是居家必備。

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▲SAMPO,聲寶,電風扇,Her和她。（圖／Pexels） 

▲SAMPO聲寶 14吋 7段速微電腦遙控DC直流電風扇 SK-FD14DR，原價1988元、特價1580元。點我購買。

聲寶直流電風扇為14吋，具備7段速，高效能的DC直流馬達節能減碳，比起傳統的AC風扇，省電效能大幅提升50%，不僅環保節能，更重要的是長期算下來，可以省不少錢。

▲電扇。（圖／Pixabay） 

▲電扇是夏日必備小家電。（圖／Pixabay）

一般風扇夠涼，轉速一定要大、聲音當然也是不得了，但這一台聲寶電風扇只有18dB超靜音，獨特的技術，在運轉的時候非常安靜，能降噪48%，睡覺時也不會被干擾。

另外，電扇採用7段式風量調節，可以設定1到7小時後自動關機，睡眠或是外出也不用擔心忘記關，5片扇葉可以均勻切割氣流，風感細膩柔和，風切聲小，風量平均，涼感大升級，在遠處可以使用無線遙控器輕鬆操控，一按清涼即來。

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 ▲SAMPO,聲寶,電風扇,Her和她。（圖／Pexels）

▲SAMPO聲寶 14吋 7段速微電腦遙控DC直流電風扇 SK-FD14DR，原價1988元、特價1580元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「SAMPO聲寶 14吋 7段速微電腦遙控DC直流電風扇 SK-FD14DR」，原價1988元、特價1580元，夏天冷氣開太兇，對環境並不友善，甚至讓室外更加炎熱。氣溫沒那麼高時，還是使用電扇吧！省電又環保，純白設計，放在任何空間都好看不突兀。

關鍵字：

SAMPO, 聲寶, 電風扇, Her和她, Her

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