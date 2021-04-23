吉吉哈蒂德穿「兔兔裝」萌翻　BURBERRY大秀「兔兔包」搶風頭

▲BURBERRY 2021秋冬女裝大秀。（圖／品牌提供）



記者王則絲／台北報導

BURBERRY 2021秋冬女裝於21日晚間發表，延續早先登場的秋冬男裝，再次看見英國鄉村的色調以及招牌「動物王國」的元素，創意總監Riccardo Tisci將本季獻給最偉大的女性母親，以讚嘆她們的堅毅，系列當中毛絨絨的「兔兔裝」、「兔兔包」瞬間吸住觀眾眼球，由剛成為一名母親的超模Gigi Hadid來演繹最為合適。

Riccardo Tisci的母親隻身一人帶大他與其他八個姐妹，因此他自然而然地受到堅強女性所吸引，「我希望這個系列能體現女性的堅毅。」同時這也是Riccardo Tisci第一場獨立女裝秀，他決定捨去過往擅長的陽剛、街頭龐克風格，專注於大膽詮釋女性氣質。

▲Gigi穿上「兔兔裝」看秀。（圖／翻攝自IG@gigihadid）



呼應早先於2月登場的秋冬男裝，BURBERRY 2021秋冬女裝再度於米色階梯式舞台上展開，並延續了幾項重要元素，包括整場秀看下來最引人注目的「動物元素」，不光是使用浮誇的份量感皮草呈現，更直接描繪出動物形象，像是Gigi Hadid示範的連身「兔兔裝」，以及同概念的兔兔帽子、兔兔包；在皮草大衣的下襬、模特兒的耳飾上，甚至還能看見一撮撮的狐狸尾巴，隨之搖擺起舞！Riccardo Tisci形容為非常童趣、好玩又很自由。

▲BURBERRY招牌的「動物王國」元素。（圖／品牌提供）



受到旗幟、彩旗啟發，以交織的線條剪裁呈現於多套服裝，片狀的流蘇以及大衣背後從肩膀延伸而出的方形設計，彷彿像飛機的機翼，亦為本季一大重點。其他焦點還有幾乎貫穿所有造型的平頂式掩耳帽、數套純金色優雅貴氣套裝，以及霸氣的超長皮革高跟靴、與幾近透明的前衛靴款。

▲尤旗幟為靈感啟發的線條拼接與剪裁。（圖／品牌提供）



▲背後一片式的方形設計有如飛機機翼，非常搶眼。（圖／品牌提供）



▲幾乎貫穿大多數造型的平頂帽子。（圖／品牌提供）



▲純金色的貴氣服裝。（圖／品牌提供）



▲本季靴款。（圖／品牌提供）

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