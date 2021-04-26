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韓系包頭V.S日系包頭！超簡單3步驟，一條橡皮筋就完成

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文／Squid

天氣越來越炎熱，很多長髮的女孩都受不了現在的天氣，紛紛把長髮綁起來，《ET FASHION》盤點韓系跟日系的包頭扎法，超簡單就可以綁出自然的包頭，不但清爽很多，看起來也很時髦，搭配任何穿搭都很好看。

▲包頭,綁髮,日系包頭,韓系包頭,編髮。（圖／IG）

【韓系包頭】

1.首先先綁出一個低馬尾。

2.接著挑選一個比較有光澤感的大腸圈，先將頭髮綁進去，第二圈將頭髮綁一半進去。

3.最後把上半部的頭髮，拉出一點髮絲，製造出澎潤圓頭的感覺。

▲包頭,綁髮,日系包頭,韓系包頭,編髮。（圖／IG）

【日系包頭】

1.先把頭髮綁出一個三股辮。

2.接著把綁好的頭髮向下折起，並且使用橡皮筋把頭髮綁起來

3.最後把上半部的頭髮，拉出一點髮絲，製造出澎潤圓頭的感覺即可。

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關鍵字：

包頭, 綁髮, 日系包頭, 韓系包頭, 編髮

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