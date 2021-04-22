5月限定美妝太燒！YSL「520禮盒」霧光氣墊也入組　蘭蔻玫瑰花禮直接送

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

5月是充滿愛的月份，不只有母親節，還有浪漫又甜蜜的「520」，不少美妝品牌都貼心推出各種澎湃禮盒或華麗限定包裝，人人都能找到完美禮物獻給媽媽或女友！像是YSL就以狂賣的「情挑誘光水唇膏」推出3款不同搭配的限定「LOVE禮盒」，從氣墊粉餅到人氣精華、香氛都有得選；而蘭蔻則是以浪漫蝴蝶結為主角推出限定滿額包裝服務，甚至還有超澎湃的「玫瑰花禮」，錯過真的太可惜。

YSL

超會玩情人節的YSL，每次到關於「愛」的節日都會讓廣大男友們卯起來排隊買女友的夢幻禮物表心意，針對近年來越來越多人過的「520」，YSL今年也推出3款限量禮盒，將剛推出全新系列的情挑誘光水唇膏搭配最熱賣的明星商品，還有超華麗滿額禮、免費刻字服務和貼心禮物包裝，不管是送女友、送閨蜜或買給自己都很可以！

▲YSL今年再度推出「520限定禮盒」，還有超華麗唇形禮盒贈品。

YSL今年推出3款520限定「愛戀纏綿LOVE禮盒」，以明星商品「情挑誘光水唇膏」為主，分別搭配YSL最暢銷的恆久完美霧光氣墊粉餅、在美妝版上擁有超多好評的仙人掌精華和自由不羈淡香精（50ml）等3款人氣熱賣品，更搭配華麗搶眼的限定禮盒包裝，唇膏、氣墊粉餅都可自行挑選。對於不知如何下手的男友來說，直接買一盒就搞定。

▲YSL 愛戀纏綿LOVE禮盒，NT$3,760～NT$5,760。

YSL更推出升級版免費刻字服務，於限定櫃點購買唇膏，當日即可免費享有刻字服務，不僅能刻對方名字、表愛意文字，在平常的英文字元外，更加碼星座刻字。

▲model實擦情挑誘光水唇膏最新系列「禁果熟成」#125、#129。

5/1起，消費滿NT$12,000還能獲得限量收藏禮盒，透光巨型桃色唇型禮盒，搭配質感磁吸式開關，能裝入唇膏、各種美妝品，還能當作擺飾。

▲消費滿額即可獲得可收納各種美妝品的桃色唇型禮盒。



蘭蔻



向來超寵粉的蘭蔻，也在充滿愛與甜蜜的5月節慶中，以「蝴蝶結」為靈感推出訂製包裝服務，搭配母親節檔期推出的優惠組合，可同時享有超划算折扣和限定包裝，消費滿額還有超奢華澎湃的玫瑰花禮，不管是要過520還是母親節，都能送出滿滿愛意的幸福溫馨禮物。

▲蘭蔻推出3重消費滿額限定包裝服務。

蘭蔻自4/30～5/9限時推出「幸福蝴蝶結包裝服務」，為3種消費檻級推出3款限定包裝與花禮。第一檻消費滿NT$3,000，即可獲得「蝴蝶結擴香包裝禮」，以緞帶打造的蝴蝶結擴香點綴於禮袋上。

像是粉底控首推的「明星NO.1最強粉底組」，任選兩款粉底產品（需含一款粉底液），即加贈5款小容量產品法式化妝包與超實用的仙女光粉撲＋粉撲套，以NT$4,100就能獲得總價值NT$6,385整套粉底組，更能直接到達第一階包裝禮。

▲「明星NO.1最強粉底組」可直接獲得第一階滿額包裝禮。

第二檻消費滿NT$5,299即可享有「高級訂製蝴蝶結禮袋」，將手工蝴蝶結設計於緞帶提把上的華麗禮袋，共有粉色、桃色2款。推薦可選擇蘭蔻兩大人氣商品：「小黑瓶」超未來肌因賦活露或「極光水」超極光活粹晶露的入門特惠組來搭，相當於買單一瓶小黑瓶或極光水，即可同時收入這兩款明星產品小容量，非常適合想入門的新粉絲。

▲未來精華主打組、極光晶露入門組很適合想嚐鮮小黑瓶或極光水的新粉絲。

第三檻則是於指定櫃點消費滿NT$15,000，即可擁有超夢幻奢華的「澎湃玫瑰花禮」，由花藝職人手工打造的永生玫瑰花束，搭配客製心意小卡，不管是送媽媽或送女友都很完美！

推薦可選擇集結蘭蔻頂級保養的「絕對完美玫瑰輕奢組」，相當於買絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ml（正貨），即加贈絕對完美黃金玫瑰鑽白乳霜15ml、絕對完美黃金玫瑰修護眼霜5ml、絕對完美黃金玫瑰修護露15ml，總價值NT$21,550以73折優惠價就能買到，還能直接獲得第三檻奢華玫瑰花禮。

▲「絕對完美玫瑰輕奢組」一組即可獲得超夢幻奢華的「澎湃玫瑰花禮」。

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