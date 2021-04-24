【IKEA敦北熄燈】伴台23年　賣出的鯊鯊能「坐滿小巨蛋」數量超驚人

▲IKEA敦北店即將熄燈，23年回憶走入歷史。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

目前在台最悠久的IKEA「敦北店」，即將在2021年4月26日正式熄燈，遷移至內湖舊宗路的新賣場，經營23年的光陰，也算是該商圈最老的店舖之一，許多人在該店買下第一件傢俱，紛紛吐出不捨，距離去年5月敦南誠品書店熄燈，還不到1整年，IKEA也在敦北閉幕，2間頗具代表性的老店成為歷史，也讓老台北感受甚深。

▲IKEA敦北店門面，23年光陰幾乎沒有留下痕跡，上圖為現今，下圖則為剛開幕不久，唯獨人行道與階梯的地磚差別，似是最大改變。（圖／記者湯興漢攝、IKEA提供）

1998年敦北店開幕，是當時亞洲最大的「城市旗艦店」，因台灣首間IKEA門市的敦南店，已經打出名號，IKEA慢慢培養起固定客群，那時社會風氣像塊海綿，努力地吸取外來時髦的生活方式，台灣經濟早已起飛至一定程度，當時向全球市場進軍已10多年的IKEA，以「低價」的策略席捲了每個地區，也對台灣民眾帶入相當新潮的銷售觀念。

▲IKEA敦北曾舉辦多種消費者活動都受到歡迎。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

當時傳統的傢俱銷售就是傢俱行，民眾到店內選購想要的商品，是「單件」的拼組成客廳、臥房等空間，IKEA用一個一個展示區塊，讓民眾走入空間中，這是最初期的「沉浸式體驗」，敦北店那時除了有餐廳，甚至還有具球池的兒童遊戲區，逛累了可休息，還有專人幫忙顧小孩，讓許多人趨之若鶩，而低價可負擔的銷售模式，即便要自己動手組裝傢俱，照樣受到很多人青睞。

▲IKEA展間讓人置身「家中」，感受整體的氛圍。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲1998年IKEA敦北店開幕前的拜拜儀式，從窗門等小處可看出時代感。此照為IKEA敦北店第一代店長從英國直接提供。（圖／IKEA提供）

就這樣，IKEA敦北店成為許多人第一次傢俱購買的回憶之地，大學生、小資女、年輕家庭成為消費主力，多樣化的居家商品，也漸漸成為消費者想添購時的第一選項，然而隨著敦北店所在的建築越來越老舊，加上停車場與王朝大飯店（前身為環亞大飯店）共用，停車與賣場空間漸漸為人詬病，光環也在不知不覺中退去，目前僅剩交通方便與鄰近市區的優勢而已。

▲IKEA敦北所處的建築是在1983年落成的環亞大飯店與環亞世界大樓。（圖／記者湯興漢攝）

IKEA敦北店所在的大樓，是知名建築師李祖原在台的首個作品，也是亞洲世界集團鄭周敏在台灣的一個夢想，佔地4千多坪的環亞飯店與購物商場，在當時是台北最知名的地標之一，深色的大樓外關與幾何交錯的建築線條，成為主要特色，然而幾經易手，這間看盡商圈起落的IKEA門店也將退出，讓老台北只能含淚向它說再見。

敦北店創下許多輝煌的銷售數字，以居家商品而非大型傢俱見長，光「鯊魚布偶」在2020年的銷售量就達到13,234隻，等同可以塞滿台北小巨蛋的座位，開一場鯊魚跨年演唱會都沒問題，而店內蔬菜系玩偶花椰菜人，更榮登最佳婚禮小物，出道至今在敦北店共售出13,040個花椰菜娃娃，平均一年趕場2,173場婚禮做新郎捧花。

總是路過就想來一支的原味霜淇淋，當然也是IKEA敦北店美食小站的當家商品，售價10元的親民價，連下課後的學生們都習慣相約來一支，也創下每年平均售出30萬支的輝煌紀錄。

▲同學們下課相約來支霜淇淋，留下與IKEA敦北店愉快的回憶。（圖／記者湯興漢攝）