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包・開箱／絕美粉色漸層「DIOR信封包」超生火！側背、手拿都迷人

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▲看絕美漸層DIORDouble信封包開箱細節。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

轉眼間，進入溫暖暖花開的季節，浪漫又粉嫩包款是春夏不可或缺的配件之一，早在DIOR 2021春夏時裝周上，就掀起大熱的DIORDouble手袋，在簡約輪廓散發優雅的奢華感，「一包多用」的設計簡直越看越生火，趁著春季DIOR也推出了夢幻粉色漸層，絕美細節《ET FASHION》直接開箱勸敗各位的荷包。

▲DIOR信封包 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲DIORDouble手袋粉嫩的夢幻漸層簡直是春夏必備包款。（圖 / 記者王蓁蓁攝，以下同）

只要是女孩都難以招架夢幻的粉紅色系，DIORDouble手袋運用柔霧效果，讓原先粉嫩的包款在視覺上更加療癒、優雅，讓人一秒就陷入戀愛氛圍，彷彿信封般極簡的包型線條，為整體增添了率性感，也讓包款有了「信封包」的可愛別稱。

▲DIOR信封包 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲DIOR信封包 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲DIORDouble信封包前方的小暗袋，方便女孩們放置小物。

包款以柔軟的小牛皮製成，DIORDouble信封包在中央點綴經典「CD」Logo作為翻蓋磁扣，讓包款在低調中透出高奢質感，長方型的包型空間寬敞，包前更貼心設計了小暗袋方便放置女孩們的小物。

▲DIOR信封包 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲DIOR信封包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲肩背鍊帶與皮革手柄，讓信封包的造型穿搭更多元。

▲DIOR信封包開箱 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲DIORDouble粉色漸層手袋，NT$120,000。

包後的皮革手柄讓包款除了以鍊帶肩背外，也可以當作手拿包搭配造型，「一包多用」的功能性CP值不容忽視，可拆式的金屬鏈帶同樣以精緻的「CD」標誌不斷串接而成，令包包一背上身就迷人得毫不費力。

▲LV By The Pool系列 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV By The Pool系列 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV By The Pool系列 MARSHMALLOW手袋（上），NT$86,000 ; TRIO 隨身包（下），NT$61,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

前陣子Louis Vuitton也以夏季必備的氣泡酒為靈感，推出了春夏膠囊By The Pool系列，運用粉嫩漸層與繽紛色彩，打造超夢幻的粉色老花手袋，帶來了滿滿海島度假氛圍，彷彿在坐在條紋陽傘下夏日豔陽的沙灘上，涼爽啜飲著微醺粉色氣泡酒，每一款漸層手袋都令人超級心動。

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關鍵字：

DIOR信封包, DIOR, 粉色漸層, 包開箱, 春夏包款, 春夏

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