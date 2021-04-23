珍珠立於「階梯」排排站　沒耳洞也有個性耳扣救援

▲模特兒佩戴TASAKI balance step系列珠寶。（圖／TASAKI提供）



記者陳雅韻／台北報導

TASAKI旗下balance系列將品牌聲勢推向顛峰，圓潤珍珠排排站在宛如平衡木的K金上，顛覆傳統珍珠印象的設計收服不少時尚迷，今年此系列再度跳脫框架，發表balance step與balance loop系列，前者多了一層「階梯」，讓珍珠彷彿在K金線條上踏著優雅步伐，balance loop戒指則多了幾分柔情，以繞成圈的戒環拱著珍珠。

▲TASAKI balance step珍珠項鍊（左）146,000元，小巧款121,000元。

▲TASAKI balance step珍珠耳環（左）159,000元，小巧款79,300元。





兩款TASAKI新系列均各有多顆珍珠的華麗版與3顆珍珠的小巧款，balance step為階梯式層次排列的珍珠項鍊與耳環，balance loop戒指的靈感則源自balance signature系列，繞成圈的K金橫桿高度不一，讓大小不同的珍珠錯落排列，彰顯個性美。

▲TASAKI balance loop系列戒指（左）117,000元，小巧款90,400元。



日系輕珠寶品牌AHKAH春夏新品也以珍珠為主角，創作沒有耳洞的消費者也能戴的bindu mirror系列珍珠耳夾，下方垂墜3顆小鑽增添亮點；同系列的項鍊則以細緻的K金鍊點綴不對稱排列的美鑽，其長短可恣意調整成頸鍊，設計秀氣但展現不容忽視的存在感。

▲AHKAH細緻K金鍊點綴不對襯鑽石的bindu mirror項鍊（左）34,200元，珍珠耳骨夾26,500元。（圖／AHKAH提供）

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