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有效「改善掉髮」的5種水果！最後一個還能抗老、防白髮

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▲▼改善掉髮5水果。（圖／翻攝IG）

▲適當補充營養有助養出光澤亮麗的秀髮。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人作息不規律、壓力大，不少人年紀輕輕就有了掉髮、頭髮稀疏的困擾，撇除因素外，許多人的落髮其實都跟營養攝取不均或頭皮不健康有很大關係，而新鮮水果含有許多不同的營養成分，不僅對養顏肌膚有加分效果，也能幫助養護頭皮髮絲，進而改善或預防掉髮，養出健康亮麗頭髮。

▲▼改善掉髮5水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃蘋果

蘋果含有許多頭皮頭髮所需的營養，像是維生素A、B、C對於維持頭皮健康和預防頭皮屑都很重要，而蘋果酸可防止頭髮乾燥，果膠可幫助維持頭髮水分，使頭髮不易斷裂，也可幫助鎮定頭皮和止癢，還有抗氧化劑，能幫助對抗自由基、細胞修復。

＃金橘

金橘含有豐富的維生素C，可促進頭皮新陳代謝，金橘還能使染後髮絲維保持亮麗色澤，且清新香氣也能幫助讓人精神舒緩放鬆。

▲▼改善掉髮5水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃水蜜桃

水蜜桃富含維生素A及C，是天然的保濕劑，可防止頭皮因乾燥發癢、受損，且水蜜桃還有豐富的抗氧化成分、蛋白質和鉀、鈣、磷、鐵、鎂等礦物質，能幫助保濕滋潤髮絲，增強頭髮的柔韌度，對於預防掉髮和養護髮絲都有很好的作用。

＃楊桃

楊桃也是營養價值很高的水果，除了擁有蔗糖、果糖、葡萄糖等多種醣類，還有維生素B、維生素C、蘋果酸、檸檬酸、草酸、蛋白質等多種營養，不僅能幫助消化，滋養保健身體，且對於頭髮有保濕、增強彈性的作用，讓頭髮恢復健康狀態。

▲▼改善掉髮5水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃奇異果

奇異果含有豐富維生素A、E、K、C及β-胡蘿蔔素、葉黃素等類黃酮、ALA酸 （α-次亞麻油酸），都是能幫助頭髮所著水分、防止乾澀枯燥的關鍵，還能幫助延緩衰老，對抗氧化和自由基。奇異果還含有豐富鋅、鎂和磷等礦物質，能促進頭皮血液循環，幫助強化髮絲，另外還含有充足的銅，可幫助預防白髮、維持髮色。

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 護髮, 掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 食物, 水果

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