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Rosé、Tiffany穿同牌波點洋裝露腿互尬　但這其實只是「她」的居家服

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編輯／JJ

韓女團BLACKPINK成員Rosé近日於IG上傳一組對鏡自拍，身上穿著一件黑底白色波點洋裝，是否讓人覺得似曾相識？其實不久前少女時代團員Tiffany也穿上了同樣花紋設計的連衣裙，原來正是恰巧穿到了同品牌服裝，但是Rosé卻是把這套洋裝當作居家服在穿，在家也能美到如此等級，讓她略勝一籌。

▲Rose、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Rose、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé在家中赤腳穿著SELF-PORTRAIT點點洋裝。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé近日於IG限時動態Po出多張自拍圖，身上穿著來自品牌SELF-PORTRAIT的黑底白色波點洋裝，場景則是在自家開心整理禮物當中，只見她赤腳走到鏡前擺拍，裙裝於胸口挖洞，做了一個小心機設計，Rosé後傾將雙腿伸向前，雖然彎曲著依然能看出傲人的長度與纖細線條。

▲Rose、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany早一步穿上同牌洋裝。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

而Tiffany則是早一步於幾天前就穿上了同品牌、同個花紋款式的洋裝，在領口上的設計稍有不同，且是長袖的，搭配一頭波浪長捲髮特別有浪漫氣質，不過Tiffany的站姿全身照更是令人驚艷，雖然身高沒有Rosé來得高，但是雙腿纖細、筆直的程度可說是無懈可擊，比例極佳。

▲Rose、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Rose、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany的筆直美腿無懈可擊。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

雖然Rosé與Tiffany兩人穿起同牌的點點洋裝效果平分秋色，都美得冒泡，不過極相似的洋裝Rosé卻只是把它當作居家服在穿，赤腳也能完美駕馭，讓她略勝一籌。

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關鍵字：

Rosé, Rose, Tiffany, 少女時代, blackpink, self-portrait, 波點洋裝

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