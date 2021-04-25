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照吃也OK！實測10天「晚上8點後不進食」，輕鬆甩掉1.7kg

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▲▼晚上不進食瘦身法。（圖／翻攝自IG）

▲日本節目實測8點後不進食，真的能有效減重。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「168斷食法」減重成效佳，不少人也提出早點吃晚餐能有效甩肉，日本節目《この差って何ですか？》邀請3位平日習慣在8時後才吃晚飯、年齡落在20-40歲的女性進行實測，連續10天晚上8點後不進食，看看是否真的能有效減重。

節目來賓永澤守醫師說明，若是太晚進食，飽足狀態會影響深層睡眠，加上睡覺時腸胃蠕動遲鈍，更會引發消化不良的毛病，在不考慮瘦身的情況下，提前在晚上8點完食，對身體健康也是正面影響。

▲▼晚上不進食瘦身法。（圖／翻攝自節目）

▲測試者10天下來，平均瘦下1.7公斤。（圖／翻攝自日本節目《この差って何ですか？》）

測試者經過10天測試，體重平均下降1.7公斤，應證了晚上8點後不吃晚餐可以瘦身的說法，但也有另一派營養師指出，晚上8點後不進食並不適合所有人，針對晚下班或是晚睡的人來說，睡前2小時不吃東西會是更好的做法。

其實大部分的人想吃宵夜，不見得是肚子真的餓，而是嘴饞。心理學也說明，食欲與荷爾蒙習習相關，腸胃排空後會排出飢餓素，讓人感到飢餓，一般來說吃完晚餐4小時之後，身體就會開始分泌飢餓素。

▲▼晚上不進食瘦身法。（圖／Unsplash）

▲控制好宵夜熱量，偶爾放縱也不怕胖。

如果真的想吃宵夜，究竟要怎麼吃不胖呢？營養師高敏敏分享，如果真的餓了，就吃熱量小於基礎代謝率10%的健康食物（最好<100大卡），我們以50公斤、165公分、28歲的女生為例，宵夜熱量約控制在100-130大卡以下，建議可以吃一把堅果、一杯低脂鮮奶、一杯無糖優格、一杯無糖豆漿、兩口黑巧克力都是選擇。

►頭髮狂掉？營養師：「一樣東西」不要吃，否則掉髮會更嚴重

關鍵字：

瘦身, 減肥, 斷食

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