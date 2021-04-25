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韓國爆紅「1分鐘魔性瘦身操」！簡單5動作狠甩肚肚肥肉和小腹

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編輯／Amanda　圖／翻攝TouYube@Thankyou BUBU

想要減肥、維持身材，除了出門跑步或到健身房做重訓，也有些人喜歡在家做瘦身操，而說到瘦身操，就不得不提先前在網上爆紅的「韓國魔性瘦身操」！韓國超夯瘦身Youtuber「Thankyou BUBU」是一對健身夫婦，專門教導各種不用器材、在家就能運動減肥的瘦身操，兩人有趣的表情、互動加上搭配音樂的魔性節奏，讓瘦身操變得有好玩不無聊，獲得超多網友喜愛，影片點閱更是破千萬。

其中有部人氣超高的「1分鐘甩掉腹部脂肪鍛鍊」，超適合懶人或平時很忙碌沒有太多多餘時間的人，簡單5個動作，只需要1分鐘多的時間，毫無負擔感，每天照著做，就能輕鬆狠甩肚肚的脂肪肥肉。

▲▼韓國超紅1分鐘腹肌瘦身操。（圖／翻攝youtube）

Step 1：坐姿彎曲

坐在平穩的地面上，雙腳伸直，將雙手合十擺在胸前，搭配歌曲前奏輪流往左右擺動，就像是在模仿鯊魚游動的樣子，作為準備動作。當歌曲開始時做第一個動作，雙手舉到頭頂伸直，跟著節奏雙手往下揮動到胸前，身體略微向前彎，再回到頭頂並坐直，重複來回動作。

▲▼韓國超紅1分鐘腹肌瘦身操。（圖／翻攝youtube）

Step 2：俄羅斯轉體

同樣坐著，將原本打直的書腿改為屈膝而做，雙手放在腦後，且跟著節奏轉動腰部左右來回，向左轉時可盡量讓右手肘碰左膝蓋，向右轉時則相反，碰不到的人也不要過度勉強。

▲▼韓國超紅1分鐘腹肌瘦身操。（圖／翻攝youtube）

Step 3：空中腳踏車

以坐姿做空中腳踏車，身體重心略微往後傾，雙手放於後方撐地幫助平衡，讓身體呈現像是V字型，兩腳懸空向前來回踩踏。

▲▼韓國超紅1分鐘腹肌瘦身操。（圖／翻攝youtube）

Step 4：上下擺動手臂

坐回屈膝坐姿，同樣身體略微往後傾，肚子用力撐住，讓身體呈現V字型，雙手向前舉平伸直，跟著節奏上下來回擺動。

▲▼韓國超紅1分鐘腹肌瘦身操。（圖／翻攝youtube）

Step 5：空中踢腿

已做空中腳踏車的姿勢，身體略微往後傾、雙手於身後撐地，雙腳向前伸直並交錯上下擺動，兩腳都要懸空不碰地。

Step 6：空中腳踏車

最後再回到空中腳踏車，做到音樂結束。

「Thankyou BUBU」表示，雖然這套動作時間短，但能從各個角度刺激上腹部、下腹部、外斜肌等腰腹各個部位，如果維持每天都做、至少做1～2次，效果會很好，且建議可以慢慢提升做的頻率，第一週每天1～2次，第二週每天2～3，第三週每天3～4次，第四週開始每天4次或更多次。

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減肥, 瘦身, 瘦腰, 瘦肚子, 緊實腹部, 肥肚, 小腹, 腰部, 瘦腰, 運動, 瘦身操, 韓國, YouTuber, Thankyou BUBU

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