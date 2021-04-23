全台最好吃「鳳梨特搜」！金鑽、果乾、牛軋酥　爽買還賺購物金

▲MENIPPE媚力泊純手工蔓越莓鳳梨酥伴手禮盒（10入/盒），原價510元，特價399元。點我購買。

文 / Alice K.

夏天接近了，就是要吃鳳梨，香香甜甜水份又多，而且充滿熱帶度假風情，鳳梨堪稱台灣之光，除了直接食用，做成的各種點心更是大受歡迎。為了力挺台灣鳳梨、支持農民，購物網站「Her和她」開設鳳梨專區，有各種不同產品可以挑選購買，根本是線上鳳梨市集，下訂還送購物金，趕緊吃起來。

新鮮鳳梨

新鮮鳳梨是夏天水果首選，屏東金鑽鳳梨香氣迷人，果肉細緻、甜蜜爆汁，一口咬下滿滿幸福感，整箱購買更划算，很適合揪人團購或送給好友分享，「Her和她」有不同重量的包裝，爽爽吃超過癮。

▲沁甜果園SSN 金鑽鳳梨（2顆裝，5台斤），原價480元，特價323元。點我購買。

鳳梨乾

果乾是零食的好選擇，尤其鳳梨甜度夠，不需添加糖份，多採用低溫烘焙、保留香甜滋味與養分，讓鳳梨乾更天然健康，佐茶最適合。喜歡脆脆口感，也有鳳梨脆片，低油、僅以少許鹽、糖調味，讓身體少負擔。

▲suprhealth幸福果時 無糖低溫金鑽鳳梨乾佐茶片果乾，原價399元，特價285元。點我購買。

鳳梨酥

要說鳳梨酥是最佳伴手禮，一點都不為過，但可別只拿來送人，好吃的鳳梨酥，絕對值得買來自己享受。「Her和她」的鳳梨專區中，有多家知名品牌的鳳梨酥，有的是土鳳梨、有的加了核桃、桂圓或蔓越梅，更多一層口感，而法式牛軋酥則是口感香濃的點心，甜而不膩、軟不黏手。

▲一之鄉桂圓鳳梨酥禮盒，原價400元，特價359元。點我購買。

4月26日至6月30日，只要在購物網站「Her和她」的鳳梨專區購買商品，每筆都加贈50元購物金，讓你吃在嘴裡、甜在心裡，幫助農民、支持超級美味的台灣鳳梨。

▼▼點圖買鳳梨賺購物金▼▼

▲購物網站「Her和她」的鳳梨專區，有各式鳳梨商品，下單還能賺購物金。點我進去買。