Seiko潛水錶奪德國設計大獎　開獎前早賣光了

▲Seiko Prospex 1968年復刻錶榮獲「德國iF設計大獎」，220,000元。（圖／Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

設計界大獎德國iF設計大獎，日前由世界各地98位專家組成的評審團隊，針對來自50多個國家、近10,000種產品進行評選，將珠寶腕錶類產品設計獎，頒給來自日本的Seiko（精工）Prospex 1968年復刻版潛水錶，因為外型、內在與背後的設計故事，都很吸引人。

1968年是Seiko Prospex潛水錶奠下經典地位的重要時刻，日本第一位攀上聖母峰的植村直己（Naomi Uemura）以及登山冒險家松浦輝夫（Teruo Matsuura），都是戴上此錶款完成壯舉。去年品牌為慶祝日本首款潛水錶誕生55周年，推出在德國iF設計大獎脫穎而出的Prospex 1968年復刻版潛水錶，是首款採用全新「白鋼」（Ever-Brilliant Steel）材質的潛水錶，此材質具絕佳抗腐蝕性與耐用性能避免海水侵蝕。

▲Seiko Prospex 1968年復刻錶以抗腐蝕性絕佳的白鋼打造。



Seiko Prospex 1968年復刻版潛水錶外型設計也與海洋深刻連結，藍灰色漸層面盤演繹深海之中光線逐漸消逝的情境，搭配原創錶款金字塔紋理的矽膠錶帶；內部則裝載雫石高級時計工坊打造的高振頻 8L55 機芯，全球限量1,100只，其實早在德國iF設計大獎開獎前，台灣配額35只已全數售罄。

▲Oris AquisPro Date Cal 400潛水錶搭載自製機芯Calibre 400，128,000元。（圖／Oris提供）

潛水錶熱力延燒，Oris剛發表的AquisPro Cal 400專業潛水錶即搭載自家Calibre 400高抗磁機芯，訴求精準、5日動力儲存與10年保固；錶殼為黑色DLC塗層鈦合金材質，配備清晰易辨的黃白刻度陶瓷錶圈，橡膠錶帶設計也下足功夫，具快速調整安全摺疊錶扣與安全錨造型設計，方便潛水員既能快速調整錶帶，亦能避免意外鬆脫。

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