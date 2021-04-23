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LeSportsac米奇櫻桃、點點印花萌化！「小雨傘」皮革鉚釘包質感破表

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▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲美國品牌LeSportsac（右）與 Arnold Palmer打造超可愛迪士尼包 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

大朋友小朋友最愛的巨星米奇、米妮又回來了，這次聯手美國輕量配件包包品牌LeSportsac打造多款印花包，小到卡片夾、大到斜背包應有盡有；另也有美國品牌 Arnold Palmer小雨傘包包，在春夏推出「迪士尼米妮Gorgeous」系列，以黑色皮革質感與鉚釘菱格紋繡線為基調，簡直可愛到失心瘋！

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲馬賽克印花將米奇、米妮和布魯托的復古色調草圖以馬賽克拼貼手法呈現 。（圖／品牌提供）

LeSportsac此次迪士尼系列打造3大主題印花，結合品牌經典包型展開，兼具實用性與可愛度，像是馬賽克印花，將米奇、米妮和布魯托的復古色調草圖以馬賽克拼貼手法呈現，透過層層堆疊讓畫面瞬間動感起來，一躍而上卡夾、斜背手提兩用包上。

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲米奇點點印花運用簡約黑白波點與米奇頭輪廓打造 。（圖／品牌提供）

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲米奇櫻桃印花以粉色米奇化作櫻桃的模樣遍佈包身 。（圖／品牌提供）

偏好經典款的民眾，米奇點點印花運用簡約黑白波點與米奇頭輪廓打造，增添辨識度，分別有小型托特包和後背包品項；當然，少女心爆發的米奇櫻桃印花也是重點，以粉色米奇化作櫻桃的模樣遍佈包身，背上就如同賞櫻一般療癒。

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲▼米奇 。（圖／品牌提供）

▲美國品牌 Arnold Palmer巧妙打造了「迪士尼米妮Gorgeous」系列 。（圖／品牌提供）

美國品牌 Arnold Palmer也巧妙打造了「迪士尼米妮Gorgeous」系列，10款包型中，運用黑色皮革搭配鉚釘以及菱格紋線條打造，最後點綴上紅白波點的米妮蝴蝶結，一秒提升辨識度，不光有實用托特包和後背包，也出現了腰包、肩背包、與貝殼包，並且將米妮化身為圓鏡掛飾隱身於包包內，一顆多用途。

關鍵字：

Arnold Palmer, LeSportsac, 美國, 包包, 手袋, 尼龍包, 米妮, 米奇

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