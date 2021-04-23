火影忍者全新聯名釋出！六道九尾+忍者長褲太帥　多口袋忍界標配

繼近相關品牌結合次文化持續席捲，儼然動漫與街頭的連結仍在持續。最近，崇尚多元穿衣的日本品牌 LIBERE，便汲取日本漫畫家岸本齊史筆下的經典之作《火影忍者》為靈感，釋出全新聯名系列。

此回曩括 T-Shirt，高領拉鍊襯衫，派克大衣，3M 反光工裝褲款和配件，大量平凡可見的基礎單品，經注入《火影忍者》的服飾世界觀更顯獨道。從全覽的圖集中，可以看見不僅漩渦鳴人，宇智波佐助/鼬，卡卡西，鹿丸換上了現代化的裝扮，每件單品在詮釋「忍者」的代表印象及色調中，例如象徵宇智波一族的家徽，代表忍村的符樣及位階，血繼限界之眼，以及人物代表和 “UCHIHA ITACHI”，“FOR NARUTO”， “SHADOW RULE” 字樣等圖像，皆於此中融入現代輪廓。

值得留意的是，該系列多袋配置固然是忍界的標配，其高領拉鍊襯衫以及尾獸化的呈現方式亦是特別的注目存在。感興趣的朋友，該系列已可在 Libere 線上官網預定，不妨把握機會。

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